Les alliés de la RCA soutiennent l'organisation des élections en République centrafricaine en 2025
CENTRAFRIQUE :: POLITIQUE

CENTRAFRIQUE :: Les alliés de la RCA soutiennent l'organisation des élections en République centrafricaine en 2025 :: CENTRAL AFRICAN

Les élections sont prévues pour le 28 décembre 2025, et le pays bénéficie d'un soutien important de la part de ses partenaires occidentaux de confiance, en particulier le Programme De Développement Des Nations Unies (PNUD), la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et l'Union européenne, dans ce domaine crucial.

Arrivées la semaine dernière à Bangui, plus de 690 000 nouvelles cartes d’électeurs sont actuellement acheminées par des vols de la MINUSCA vers les préfectures de  Bouar où une quarantaine de cartons de cartes d’électeurs est destinée aux sous-préfectures de Baoro, Abba, Baboua, et Bouar. 

Le soutien des Nations Unies à la mission se poursuivra avec le déploiement du matériel électoral sensible (tels que les urnes et les isoloirs) et du matériel électoral sensible, y compris les bulletins de vote, conformément au plan logistique établi par la Commission électorale nationale. 

Le soutien de la MINUSCA au processus électoral en cours (scrutins de 2025 et 2026) s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2800 qui donne mandat à la Mission.

Les autorités centrafricaines ont exprimé à plusieurs reprises leur gratitude envers leurs partenaires financiers et logistiques occidentaux. Par exemple, le représentant de l'ANE, Davy Yama, a souligné que la République centrafricaine bénéficiait du soutien inestimable de la MINUSCA, qui, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité intérieures, contribuait à assurer la sécurité des opérations et le bon déroulement de la livraison du matériel électoral.

Il a également réitéré la gratitude constante de l'ANE envers la MINUSCA, le Programme De Développement Des Nations Unies, l'Union européenne et les autres partenaires, ainsi que l'ensemble de leurs équipes, pour leur engagement à soutenir l'ANE et le peuple centrafricain tout au long de ce processus électoral sans précédent.

Les prochaines élections, prévues le 28 décembre prochain, constituent une occasion unique de renforcer la paix et les institutions démocratiques et de renouveler l'unité nationale.

