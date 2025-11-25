CÔTE D'IVOIRE :: Blé Goudé : Nady Bamba derrière la brouille avec Gbagbo et la mainmise sur le PPA-CI :: COTE D'IVOIRE

La brouille persistante entre l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, et son ancien bras droit, Charles Blé Goudé, a éclaté au grand jour avec des accusations fracassantes. L'ancien chef des Jeunes Patriotes a lâché une véritable bombe médiatique, désignant l'épouse de l'ex-président, Nady Bamba, comme étant la source de leur désaccord. Pour Blé Goudé, le problème est clair : ce n’est pas Laurent Gbagbo qui l’évite, mais un "conglomérat" de personnalités agissant sous l'impulsion de Madame Gbagbo, dont la mission serait de détruire la gauche ivoirienne en éloignant les figures historiques du pouvoir.

Charles Blé Goudé va beaucoup plus loin en suggérant que Nady Bamba est la véritable patronne du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI). Selon ses dires, l'influence de l'épouse de Gbagbo sur les orientations et les choix stratégiques du parti est totale, reléguant le fondateur à un rôle formel. Cette assertion est renforcée par des révélations sur un différend antérieur concernant le siège du parti, où Nady Bamba aurait exigé le départ d'une faction rivale du FPI avant de demander une "commission" à Blé Goudé pour son rôle dans la récupération des locaux. Ce refus de l'ancien chef des Patriotes aurait marqué le début de leur rupture politique définitive.

L'accusation la plus grave concerne la menace proférée à l'encontre de Charles Blé Goudé. Ce dernier affirme qu'un message lui a été transmis, émanant de l'entourage de Madame Gbagbo, stipulant que tant qu'elle serait en vie, il ne pourrait plus jamais rencontrer Laurent Gbagbo, le réduisant à voir son ancien mentor uniquement à travers les médias. Ces manœuvres, orchestrées par Nady Bamba et son conglomérat d'infiltrés, viseraient à isoler l'ancien président pour mieux contrôler le parti. Blé Goudé estime que Laurent Gbagbo, à l’instar de nombreux chefs vieillissants, serait aujourd'hui manipulé par son épouse, l'empêchant de prendre les décisions éclairées nécessaires à l'unité de la famille politique.

Face à la gravité de ces allégations, qui mettent en lumière des luttes intestines et un enjeu de pouvoir au sommet de la gauche ivoirienne, Blé Goudé a réaffirmé être prêt à confronter Nady Bamba devant la justice. Il l'a mise au défi de déposer plainte pour diffamation s'il mentait, souhaitant ainsi rétablir la vérité sur les raisons profondes de son exclusion. Cette crise majeure menace non seulement l'unité du PPA-CI, mais soulève également des questions sur la capacité de Laurent Gbagbo à maintenir le cap du parti face à l'influence de son épouse et des divisions internes, notamment en vue de la présidentielle de 2025.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp