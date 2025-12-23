C’est un récit exclusif suivi par Camer.be. L’Avocat Fabien Kengne raconte. Pour avoir seulement eu entre leurs mains les tricots " NO MAKE ERREUR", ils sont en prison après leur passage par devant le Tribunal Militaire de Douala.

Lisez-ci-dessous le récit de Maître Fabien Kengne

Il y a des histoires que vous suivez sans suivre, non pas à cause de leur moindre gravité, mais parfois parce que vous croyez vivre pire pour vos clients, jusqu'à ce qu'elles vous reviennent malgré vous, encore plus pathétiques et dramatiques.

Souvenez-vous de l'audition de TCHUIDO Prisco du 18 Décembre 2025, au Tribunal Militaire de Douala. Ce jour-là je n'avais aucun rendez-vous avec lui et c'est fortuitement que je suis devenu son Avocat. Je l'ai vu tout près de Monsieur SIMO Bernard pour qui je venais surtout, entre autres. Les deux sont dans le même dossier. Quand je viens à leur rencontre, j'aperçois deux gros costauds Messieurs trop musclés, tous deux avec une seule paire de menottes, arborant deux tricots estampillés "Glassier Moderne", dont la simple vue ferait fuire le plus courageux des gangsters sans armes. Leur allure m'impose une certaine discrétion pour ne pas qu'ils m'entendent. Je crois d'abord qu'ils peuvent être impliqués dans un braquage.

Quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre par un Confrère qu'ils étaient là parce qu'ils sont traduits par devant le Tribunal Militaire, pour avoir seulement eu entre leurs mains les tricots " NO MAKE ERREUR" que feu Anicet EKANE était passé dans leur lieu de travail et leur avait offert en quittant les lieux. L'histoire aurait pu s'arrêter là pour moi, sauf que je viens d'en apprendre pire de cette rocambolesque affaire.

Me voici ce soir dans le rayon d'un supermarché, pressé de faire mes courses et de rentrer au plus tôt. Un Monsieur m'interpelle et m'impose coûte que vaille de l'écouter. Mon fils s'étonne d'une telle attitude et trouve même le Monsieur trop osé.

"Maître je reviens de très loin. S'il vous plaît j'ai vécu ce que j'entends souvent de mes propres yeux. J'étais au ''Glacier Moderne''. Anicet EKANE est arrivé là-bas avec DJEUKAM TCHAMENI. C'est la première fois que je voyais DJEUKAM TCHAMENI de mes yeux. C'est là-bas que Anicet EKANE a reçu le coup de fil de sa sœur l'informant de ce qu'on a arrêté son neveu. Il a dit: haaaaa, ma petite sœur ci dérange trop. Il ne décrochait plus le téléphone.

Mais une autre de ses sœurs l'a appelé de l'étranger pour lui dire la même chose. C'est ainsi qu'il a pris l'information au sérieux. En partant il a distribué les tricots. Je ne savais pas que les lieux étaient minés. Après son départ on a fouillé, arrêté tout le monde. Maître heureusement pour moi moi j'étais aux toilettes. J'étais sur le pot. Je suis calé là-bas. J'ai camouflé mon tricot au dessus des toilettes. Un cadre des Douanes qui était là-bas était aussi aux toilettes. Il n'est plus sorti. J'étais là-bas avec mes amis. Ils ont été tous arrêtés.

Il y a eu deux personnes qu'on a libérées le même vendredi avec les relations. Mais Mr WAFO est allé récupérer sa voiture qui avait été réquisitionnée, à la Légion. Dès son arrivée les coups de fils ont commencé à partir en langue vernaculaire. À l'autre but du fils, un haut placé a demandé qui a d'abord ordonné les libérations?. ''Arrêtez moi tout le monde. C'est ainsi que Monsieur WAFO se retrouve aujourd'hui à la Prison de Ngoma. Je lui ai même rendu visite. ( Je crois avoir croisé ce WAFO au Tribunal Militaire de Douala ce même 18 Décembre 2025. Il avait son Avocat). Maître c'est devant nous que que Anicet EKANE est parti pour aller "mourrir". Mon interlocuteur n'arrêtait pas de parler. Je ne pouvais placer le moindre mot.

Je ne sais de quelle astuce j'ai usée pour m'échapper.

Voilà donc ce qu'est devenu le Cameroun. Ces deux vigiles qui vaquaient tranquillement à leurs occupations sont en prison et traduits au Tribunal Militaire. Les clients qui étaient sur les lieux, certains pour déviser sur leurs affaires, d'autres pour compter fleurette, certains encore rien que pour chasser le stress, sont aujourd'hui en Prison et traduits aussi au Tribunal Militaire de Douala). Ce sont des faits vérifiables !

Rapportez le à celui qui veut travestir la vérité et régenter par ailleurs la Profession d'Avocat.

JSK À VIE!

Me Fabien Kengne