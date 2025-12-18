-
© Camer.be : Olivier Berhuse
- 18 Dec 2025 14:40:34
- |
- 270
- |
-
CAMEROUN :: Renvoi au 15 janvier par la Cour Suprême de l’examen du pourvoi en cassation de Sisiku Ayuk Tabe :: CAMEROON
Une audience expresse a eu lieu ce jeudi matin à la Cour suprême pour le leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et 9 co-accusés.
La Cour devait examiner leur pourvoi en cassation. L'affaire a été renvoyée au 15 janvier pour des questions de procédure.
Célèbrement appelé le Nera 10, le groupe est en prison depuis 2018 après avoir été arrêtés par les autorités nigérianes et extradés vers le Cameroun où ils ont été jugés et condamnés à la prison à vie.
Sisiku Ayuk Tabe et ses co-détenus (Nera 10), condamnés en 2019 à la perpétuité par la justice militaire, attendent depuis cinq ans l'examen de leur pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel de 2020 qui avait confirmé leur condamnation.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Renvoi au 15 janvier par la Cour Suprême de l’examen du pourvoi en cassation de Sisiku Ayuk Tabe
ANICET EKANÉ : ARCHÉOLOGIE D’UNE MORT RÉUSSIE par Serge Alain GODONG
Hommage de la Comicodi à l’honorable Daniel Kalbassou: Un grand commis la nation
ANICET EKANE AU PANTHEON, ATANGA NJI DANS LA POUBELLE DE L'HISTOIRE
Mort tragique d'un ressortissant guinéen à Namur:Le communiqué de l'ambassade de la Guinée
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1023916
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 560591
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 448060
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386074
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 218760
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 210651