Renvoi au 15 janvier par la Cour Suprême de l’examen du pourvoi en cassation de Sisiku Ayuk Tabe
Renvoi au 15 janvier par la Cour Suprême de l'examen du pourvoi en cassation de Sisiku Ayuk Tabe

Une audience expresse a eu lieu ce jeudi matin à la Cour suprême pour le leader séparatiste anglophone Sisiku Ayuk Tabe et 9 co-accusés.

La Cour devait examiner leur pourvoi en cassation. L'affaire a été renvoyée au 15 janvier pour des questions de procédure. 

Célèbrement appelé le Nera 10, le groupe est en prison depuis 2018 après avoir été arrêtés par les autorités nigérianes et extradés vers le Cameroun où ils ont été jugés et condamnés à la prison à vie.

Sisiku Ayuk Tabe et ses co-détenus (Nera 10), condamnés en 2019 à la perpétuité par la justice militaire, attendent depuis cinq ans l'examen de leur pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel de 2020 qui avait confirmé leur condamnation.

14:40
11:45
09:46
08:38
08:22
