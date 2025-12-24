Camer.be
Buea : La révolte de l'obscurité force ENEO à rétablir l'électricité
Buea : La révolte de l'obscurité force ENEO à rétablir l'électricité

La ville de Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, est actuellement le théâtre d'une mobilisation citoyenne sans précédent. Ce mercredi matin, le mécontentement populaire a franchi un nouveau cap lorsque les habitants des quartiers Bonduma, Malingo, Mile 18 et Muea ont massivement investi les rues. En bloquant les axes routiers principaux, ces populations entendent dénoncer des mois de black-out total et exiger une réponse immédiate des autorités. Cette nouvelle vague de protestations à Buea survient seulement vingt-quatre heures après le succès retentissant d'une action similaire dans le quartier de Sandpit, où le courant a été miraculeusement rétabli durant la nuit après une manifestation musclée des résidents.

Le cas de Sandpit est désormais perçu comme un tournant décisif dans la gestion de la crise energetique. Après avoir passé plus de treize mois dans l'obscurité, les habitants de cette zone ont prouvé que l'action directe reste, à leurs yeux, le seul levier efficace pour briser l'inertie. Ce sentiment d'efficacité de la rue se propage comme une traînée de poudre, convainquant chaque voisinage que les voies de recours formelles auprès de l'entreprise ENEO sont désormais obsolètes. La réussite observée à Mutengene au début du mois avait déjà jeté les bases de ce mode opératoire, mais l'ampleur actuelle des blocages témoigne d'un basculement profond dans le rapport de force entre les usagers et le fournisseur d'énergie.

La situation est particulièrement dramatique dans des zones comme Muea, où certains foyers affirment n'avoir bénéficié d'aucune source d'énergie depuis près d'un an. Les conséquences de ces coupures prolongées sont dévastatrices pour l'économie locale et l'éducation, forçant de nombreux commerces à la fermeture et empêchant les étudiants de réviser leurs examens dans des conditions décentes. La restauration d'électricité n'est plus seulement une exigence de confort pour ces citoyens, mais une véritable lutte pour la survie économique et la dignité humaine. Malgré l'annonce récente de la reprise du contrôle de l'entreprise par l'État camerounais, les usagers ne constatent aucune amélioration concrète sans passer par la confrontation directe avec les forces de l'ordre.

Cette prolifération des mouvements sociaux à travers la ville souligne l'échec d'une communication institutionnelle jugée déconnectée des réalités du terrain par les manifestants. La perception dominante est que le silence des autorités ne peut être rompu que par le bruit de la rue et l'obstruction du trafic. Tant que les solutions structurelles promises tarderont à se manifester, Buea risque de rester sous une tension permanente, chaque quartier observant attentivement les résultats obtenus par ses voisins pour décider de la suite de ses propres actions de contestation.

#Buea #Cameroun #Electricite #ENEO #Manifestation #CriseEnergie #SouthWest

