CAMEROUN :: Affaire Anicet Ekane : La famille refuse la gendarmerie et exige une enquête indépendante :: CAMEROON

L'onde de choc provoquée par le décès brutal d'Anicet Georges Ekane continue de faire vaciller les institutions camerounaises alors que sa famille engage un bras de fer juridique avec les autorités de Yaoundé. La veuve et les ayants droit du défunt, par la voix de leurs conseils juridiques, ont officiellement rejeté la convocation du Colonel Issiaka. Cette décision marque une rupture franche avec la procédure classique, motivée par le caractère jugé hautement problématique d'une enquête menée par le corps même au sein duquel le drame s'est produit. En effet, Anicet Georges Ekane a rendu l'âme le 1er décembre dernier au Centre Médical de la Gendarmerie Nationale, alors qu'il se trouvait en situation de privation de liberté, une circonstance qui alimente les soupçons de mort suspecte au sein de l'opinion publique.

Maître Emmanuel Simh et son collège d'avocats, mandatés par la veuve Jeanne Edwige Sogue et les enfants du défunt, ont adressé une fin de recevoir catégorique aux enquêteurs militaires. Ils estiment que la gendarmerie ne peut être à la fois juge et partie dans cette affaire délicate. Le décès étant survenu dans un camp militaire, la famille exprime une défiance profonde vis-à-vis d'une procédure conduite par les préposés de la Gendarmerie Nationale. Pour les proches, participer à une telle audition au sein de la Légion du Littoral ou de l'Inspection Générale reviendrait à cautionner une instruction potentiellement biaisée par l'esprit de corps.

Face à cette impasse, la défense réclame avec force la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Cette entité, dont la composition devrait être rendue publique, devrait être animée par des personnalités assermentées, compétentes et jouissant d'une crédibilité incontestable. L'objectif est de faire toute la lumière sur les conditions réelles entourant la fin de vie d'Anicet Ekane, loin de toute pression institutionnelle. Cette revendication s'inscrit dans un contexte plus large de surveillance accrue des droits de l'homme au Cameroun, où les décès en détention suscitent régulièrement l'indignation des organisations de la société civile.

La stratégie de la famille Ekane repose sur une exigence de transparence totale. En refusant de se rendre à Yaoundé, ils entendent placer l'État devant ses responsabilités en matière de justice et d'équité. La suite de cette affaire dépendra de la capacité des autorités à répondre à ce besoin de neutralité, alors que le climat social reste tendu autour de la question des libertés individuelles. La documentation fournie par les avocats appuie cette demande de dessaisissement, transformant ce fait divers tragique en un véritable enjeu politique et judiciaire pour le pays.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp