Crise anglophone : Sylvanus Mutagha du MRC kidnappé sur l’axe Bamenda-Kumbo
Crise anglophone : Sylvanus Mutagha du MRC kidnappé sur l'axe Bamenda-Kumbo

La tension sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun franchit un nouveau palier avec l'annonce de l'enlèvement d'une figure politique de premier plan. Sylvanus Mutagha, haut cadre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été victime d'un rapt inquiétant ce matin sur le tronçon reliant Bamenda à Kumbo. Le collaborateur de Maurice Kamto se déplaçait vers Banso lorsqu'il a été intercepté par des groupes armés séparatistes, communément appelés Ambaboys, qui dictent leur loi sur cet axe routier particulièrement dangereux du Nord-Ouest. Cet incident met en lumière la vulnérabilité persistante des acteurs politiques nationaux au cœur de la crise anglophone qui paralyse une partie du pays depuis plusieurs années.

L'enlèvement survient dans un contexte de surveillance accrue des déplacements des cadres du MRC, alors que le parti tente de maintenir une présence sur le terrain malgré les menaces sécuritaires. Le secteur entre Bamenda et Kumbo est tristement célèbre pour ses embuscades et ses enlèvements contre rançon ou à des fins de propagande politique. En ciblant directement un membre influent de l'opposition camerounaise, les ravisseurs envoient un message de défi tant au gouvernement qu'à la classe politique traditionnelle. La direction du parti, alertée par les proches de la victime dès la disparition du signal, suit la situation de très près dans l'espoir d'une libération rapide.

Cette situation d'instabilité permanente dans le Nord-Ouest complique sérieusement le travail des organisations de défense des droits humains et des formations politiques. Le cas de Sylvanus Mutagha illustre la complexité du dialogue national alors que les acteurs de terrain restent exposés à une violence arbitraire. Le MRC n'a pas encore publié de communiqué officiel détaillant d'éventuelles exigences des ravisseurs, mais l'inquiétude grandit au sein de l'opinion publique nationale. Alors que les forces de sécurité tentent de ratisser la zone pour localiser le haut cadre, cet événement rappelle l'urgence d'une résolution politique durable pour garantir la libre circulation des citoyens et la protection des droits de l homme dans les zones de conflit.

