Camer.be
Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables :: CAMEROON

« Mes frères, Dans moins de 24 heures, vous allez entrer dans l’arène. Vous allez fouler la pelouse de la plus belle compétition de notre continent : la CAN.

Pour beaucoup d’entre vous, ce sera le baptême du feu. Pour les plus anciens, c’est comme si c’était la première fois, parce que porter ce maillot, à ce moment précis, c’est unique.

À chaque fois que je pense à la CAN, trois mots me brûlent l’esprit :

La Fierté : Regardez autour de vous. Dans un pays comme le Cameroun, où le talent déborde à chaque coin de rue, vous faites partie des élus. C’est un honneur immense d’être là.

La Responsabilité : Ce maillot pèse lourd. Il porte 5 étoiles. Nos aînés ont écrit les premières pages de la légende ; aujourd’hui, c’est à votre tour d’écrire la vôtre.

Le Devoir : Vous le savez, chez nous, le foot n’est pas un simple sport. C’est une religion. Quand on court sur ce terrain, on ne court pas seul. On court pour les 35 millions de camerounais qui comptent sur nous pour faire briller notre drapeau.

C’est leur joie, leur vibration, qui doit vous donner la force de vous surpasser à chaque seconde.

Mes frères, que votre patriotisme ne vacille jamais. Restez soudés et unis autour de ce que nous avons de plus cher : le continent, LE CAMEROUN !

Donnez tout. Je vous souhaite une excellente CAN à tous. Allez les gars.

André Onana »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables
CHRISTIAN KOFANE : UN JOUEUR CAMEROUNAIS QU’IL FAUDRA SURVeiller DE PRET CHEZ LES LIONS
LE MAROC EST PRET POUR SA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Lions Indomptables : David Pagou entretient le suspense pour le capitanat face au Gabon
AFCON 2025 : Francis Ngannou mise 9 millions sur la victoire du Cameroun
Villarreal accueille le leader FC Barcelona
Affaire Marc Brys : Le Piège du Contrat et l'Indemnité de Départ Dérisoire
CAN 2026 : Bell Dénonce les Dérives d'Eto'o à la FECAFOOT et Prédit l'Échec des Lions
LA PANTHERE SPORTIVE DU NDE REMPORTE LA COUPE DU CAMEROUN 2025
AS Caron lance sa saison 2026 et dévoile ses nouveaux maillots
Bundesliga : Borussia Dortmund reçoit Mönchengladbach
Surprise CAN : Le Cameroun convoque Arnaud Kamdem, un joueur de sixième division brésilienne !
Devenez Rédacteur

Les + récents

07:25
Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables

Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables
02:41
MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée

MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée
01:46
NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage

NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage
00:01
Solidarité et santé : la Fondation LE CHACAL au chevet des personnes du troisième âge à Douala.

Solidarité et santé : la Fondation LE CHACAL au chevet des personnes du troisième âge à Douala.
23:09
Huawei célèbre 20 ans de partenariat stratégique avec le Cameroun

Huawei célèbre 20 ans de partenariat stratégique avec le Cameroun

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo