CAMEROUN :: Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s'adresse aux Lions Indomptables :: CAMEROON

« Mes frères, Dans moins de 24 heures, vous allez entrer dans l’arène. Vous allez fouler la pelouse de la plus belle compétition de notre continent : la CAN.

Pour beaucoup d’entre vous, ce sera le baptême du feu. Pour les plus anciens, c’est comme si c’était la première fois, parce que porter ce maillot, à ce moment précis, c’est unique.

À chaque fois que je pense à la CAN, trois mots me brûlent l’esprit :

La Fierté : Regardez autour de vous. Dans un pays comme le Cameroun, où le talent déborde à chaque coin de rue, vous faites partie des élus. C’est un honneur immense d’être là.

La Responsabilité : Ce maillot pèse lourd. Il porte 5 étoiles. Nos aînés ont écrit les premières pages de la légende ; aujourd’hui, c’est à votre tour d’écrire la vôtre.

Le Devoir : Vous le savez, chez nous, le foot n’est pas un simple sport. C’est une religion. Quand on court sur ce terrain, on ne court pas seul. On court pour les 35 millions de camerounais qui comptent sur nous pour faire briller notre drapeau.

C’est leur joie, leur vibration, qui doit vous donner la force de vous surpasser à chaque seconde.

Mes frères, que votre patriotisme ne vacille jamais. Restez soudés et unis autour de ce que nous avons de plus cher : le continent, LE CAMEROUN !

Donnez tout. Je vous souhaite une excellente CAN à tous. Allez les gars.

André Onana »

