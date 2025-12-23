Camer.be
Barthélémy Toguo, l’art comme passage et dialogue
Artiste plasticien de renommée internationale, Barthélémy Toguo incarne une génération de créateurs pour qui l’art est à la fois un espace de liberté, un acte politique et un pont entre les cultures. Peintre, dessinateur, sculpteur et performeur, il développe depuis plusieurs décennies une œuvre profondément marquée par les questions de déplacement, d’identité, de mémoire et de circulation des peuples.

Son récent exploit artistique à Montpellier s’inscrit pleinement dans cette démarche. Tout commence par un concours lancé à l’international, auquel Toguo répond avec une proposition nourrie par l’observation, l’écoute et l’expérience du territoire. Avant même de créer, l’artiste effectue le déplacement, parcourt la ville, s’imprègne du trajet et de l’âme du tramway de la ligne 5, véritable fil conducteur de son imagination. De ces allers-retours entre regards, paysages et rencontres naît une œuvre qui sera finalement retenue parmi plusieurs propositions.

La fresque signée Barthélémy Toguo, désormais intégrée au tramway montpelliérain, dépasse le simple geste esthétique. Elle raconte un mouvement, une traversée, un dialogue entre les villes et les continents. À travers ce projet, l’artiste affirme sa conviction profonde : l’art doit créer des ponts, notamment entre l’Afrique et l’Europe, deux espaces liés par une histoire dense et encore pleine de récits à partager.

L’exposition Next Station marque une étape clé de ce parcours. Présentée quelques jours avant l’inauguration de la ligne 5, elle offre, selon Toguo, « un moment de visibilité et de rencontre », mais surtout un premier regard sur un dialogue artistique en construction entre Montpellier et le Cameroun. L’exposition esquisse les contours d’une communauté en devenir, nourrie par les déplacements, les échanges et les expériences partagées, attentive à ce qui se construit lentement, d’un continent à l’autre.

Présent lors de cet événement très couru, entouré de nombreuses personnalités du monde artistique, Barthélémy Toguo a une nouvelle fois démontré que son travail va bien au-delà de l’objet ou de l’image. Il propose une vision : celle d’un art engagé, humain, ouvert sur le monde, où chaque station devient une promesse de rencontre et chaque trajet une invitation à repenser nos liens.

Avec ce projet montpelliérain, Barthélémy Toguo confirme sa place parmi les artistes majeurs de la scène contemporaine internationale, et rappelle, avec force et poésie, que l’art est un territoire sans frontières.

