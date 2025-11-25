FRANCE :: À Paris, un comité scientifique s’enthousiasme pour l’innovation médicale e-same

À l’occasion d’un comité scientifique réuni ce jour à Paris, le Dr Christian Tcham, médecin urgentiste dans les hôpitaux parisiens, a présenté devant un parterre de professeurs de médecine chevronnés sa plateforme innovante e-same (www.e-same.fr). Sept ans après sa création, ce site et application ambitionnent aujourd’hui de transformer en profondeur la prise en charge à distance des patients ainsi que la pratique quotidienne des professionnels de santé.

Pendant plus de deux heures d’échanges soutenus, le Dr Tcham a détaillé les fonctionnalités de l’outil, revenant tant sur sa genèse que sur sa maturité technologique. Au cœur de cette solution : la télé-expertise, un dispositif qui permet de recueillir rapidement l’avis d’au moins deux praticiens, et surtout de réaliser une expertise médicale complète à distance.

Ce procédé représente un enjeu majeur, notamment pour les régions isolées ou sous-médicalisées. Il peut en effet éviter des évacuations sanitaires coûteuses et parfois inutiles, en s’assurant au préalable qu’aucune alternative thérapeutique locale n’est possible. « Avant de transporter un patient, il faut être certain qu’il n’existe plus d’autre solution », a insisté le Dr Tcham devant l’auditoire, rappelant les risques humains et financiers associés à ces déplacements.

L’autre force d’e-same réside dans sa capacité à offrir un accès simple, rapide et abordable à des spécialistes expérimentés, où que se trouvent les patients. Une avancée qui pourrait contribuer à réduire les inégalités d’accès aux soins, tout en renforçant la qualité du diagnostic pour les praticiens de terrain.

Cette rencontre scientifique s’est ainsi révélée être un après-midi riche en enseignements, marqué par un dialogue constructif entre experts. Tous ont salué la pertinence et la fiabilité de cette solution technologique, porteuse d’espoir pour une médecine plus efficace, plus collaborative et davantage tournée vers le patient.

