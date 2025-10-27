CAMEROUN :: Proclamation des résultats de l’élection présidentielle : Déclaration du président Etonde Etonde :: CAMEROON

À la suite de la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, confirmant la victoire de M. Paul Biya, le parti DREAMERS a tenu à saluer la maturité politique du peuple camerounais et à lancer un appel à l’unité nationale.

Dans une déclaration solennelle, Sieur ETONDE Etonde Jean Patrice Président des DREAMERS a affirmé :

> « Le Conseil constitutionnel vient de rendre son verdict en ce jour, et conformément aux lois de la République, le peuple camerounais a tranché. Nous saluons la maturité politique de nos concitoyens, la paix relative qui a prévalu durant le processus électoral, ainsi que l’engagement civique de toutes les forces vives de la Nation. Ainsi que la paix totale qui suivra dès aujourd'hui »

Le Président des DREAMERS exhorte l’ensemble des acteurs politiques Camerounais à reconnaître et respecter le résultat proclamé, soulignant que l’intérêt supérieur du Cameroun doit primer sur toute considération partisane :

> « Dans une démocratie comme je le dis toujours, il ne peut y avoir de vainqueurs ni de vaincus définitifs. Il n’y a qu’un seul camp qui doit l’emporter : celui du Cameroun des gens qui veulent faire changer les choses ensemble. Nous devons désormais tourner nos regards vers l’avenir continuer a dénoncerla mal gouvernance, les abus, la gabegie, mais travailler ensemble pour bâtir un pays plus juste, plus fort et plus prospère. Nous avons des idées et les projets géants pour ce pays»

Le parti DREAMERS a également réaffirmé sa détermination à poursuivre son engagement politique, en se préparant activement pour les prochaines échéances électorales ( municipales et législatives) dans un proche avenir:

> « Les DREAMERS resteront mobilisés. Nous croyons en un Cameroun d’espoir, d’innovation et de participation citoyenne. Nous serons présents aux prochaines élections, portés par la volonté de proposer une alternative constructive et tournée vers l’avenir participatif. »

En conclusion, le Président des DREAMERS a lancé un appel à l’unité, à la paix et à la responsabilité collective :

> « Ensemble, tournons-nous vers le futur. Travaillons main dans la main, au-delà de nos divergences, pour réaliser le rêve d’un Cameroun uni, stable et prospère. »

NB: Monsieur Etonde Etonde est le président du parti politique DREAMERS

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp