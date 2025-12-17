Camer.be
Affaire Martinez Zogo : les révélations qui accablent Amougou Belinga et Bruno Bidjang
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Affaire Martinez Zogo : les révélations qui accablent Amougou Belinga et Bruno Bidjang :: CAMEROON

Le climat de tension a atteint un sommet lors de l'audience tenue le 16 décembre 2025 au Tribunal militaire de Yaoundé. Dans le cadre de l'instruction publique liée à l'assassinat du journaliste, le quatorzième témoin, Paul Daisy Biya, a apporté des éléments cruciaux qui ébranlent la défense des principaux accusés. Son témoignage s'est révélé particulièrement accablant pour Bruno Bidjang, dont l'implication directe dans les événements précédant le drame a été mise en lumière par des échanges de communications électroniques. Selon le témoin, le journaliste Martinez Zogo avait identifié son adversaire comme un homme d'affaires usant de son influence politique pour orchestrer des manœuvres d'incarcération stratégiques plutôt que pour rechercher une quelconque clémence judiciaire.

L'un des points de rupture de cette audience concerne la présentation de messages WhatsApp menaçants attribués à l'actuel directeur des médias du groupe L’Anecdote. Le témoin a relaté avoir reçu des avertissements explicites stipulant qu'une réaction sans pitié serait mise en œuvre, des propos qui justifient aujourd'hui l'inculpation de l'intéressé pour conspiration de torture. Ces éléments textuels semblent sceller le sort de la défense en établissant un lien de causalité entre les menaces et l'exécution finale du crime qui a profondément marqué la liberté de la presse au Cameroun.

L'implication de Jean-Pierre Amougou Belinga se trouve également renforcée par les déclarations de Justin Danwe, chef du commando ayant opéré l'enlèvement et les sévices. Ce dernier maintient ses accusations concernant le financement de l'opération par le magnat de la presse et affirme l'avoir tenu informé en temps réel de l'évolution des tortures infligées au journaliste. La réception de preuves visuelles de ces actes a d'ailleurs été confirmée par la secrétaire du PDG, précisant que les vidéos transitaient via un appareil iPhone spécifiquement paramétré pour le compte de l'homme d'affaires.

L'Affaire Martinez Zogo met ainsi à jour un réseau complexe mêlant trafic d'influence, intimidation et violence brutale au sommet de certaines structures privées et étatiques. Les révélations successives de cette audience jettent une lumière crue sur les méthodes employées pour faire taire les voix critiques dans le pays. Alors que le quatorzième témoin termine son audition, l'opinion publique reste suspendue aux suites de ce procès historique dont la prochaine session a été fixée au 17 décembre 2025 afin de poursuivre l'examen des preuves et des responsabilités individuelles.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#MartinezZogo #Justice #Cameroun #AmougouBelinga #BrunoBidjang #Yaounde #Presse

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Affaire Martinez Zogo : les révélations qui accablent Amougou Belinga et Bruno Bidjang
Affaire Figueira en RCA: la CPI discréditée tente de trouver un soutien
Attentat à Bamenda : Le général Housseini Djibo visé par une attaque à l'engin explosif
La liste non exhaustive des prêtres et religieuses assassinés au Cameroun
Le Messager un rempart contre l’obésité informationnelle et les fakes news
L’État de droit bafoué – Le défi insolent du maire de Douala 3e face à la justice
Comment AGL met l’Afrique en mouvement à l’occasion de la CAN 2025
Meurtre d'une Mineure à Yaoundé : L'Horreur et la Vengeance Macabre de Mbazoa Serge
Absence du journal dans les kiosques: Le Messager n’est plus à l’écoute du peuple ?
COUPE DU CAMEROUN : LA LECTURE DE CETTE POIGNEE DE MAIN EN POSITION ASSISE
Batoufam::les derniers tableaux de Koko Komegne pour la postérité et l'éternité
Félicitations à Mr MBONO François Xavier à la Cour commune de justice et d’Arbitrage d’Abidjan
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:09
Affaire Martinez Zogo : les révélations qui accablent Amougou Belinga et Bruno Bidjang

Affaire Martinez Zogo : les révélations qui accablent Amougou Belinga et Bruno Bidjang
17:44
Élection 2025 au Cameroun : les 12 leçons d'un scrutin qui bouscule le régime

Élection 2025 au Cameroun : les 12 leçons d'un scrutin qui bouscule le régime
16:01
Cameroun et Union Africaine : la vérité sur la prétendue suspension pour impayés

Cameroun et Union Africaine : la vérité sur la prétendue suspension pour impayés
15:57
Affaire Figueira en RCA: la CPI discréditée tente de trouver un soutien

Affaire Figueira en RCA: la CPI discréditée tente de trouver un soutien
15:46
Attentat à Bamenda : Le général Housseini Djibo visé par une attaque à l'engin explosif

Attentat à Bamenda : Le général Housseini Djibo visé par une attaque à l'engin explosif

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo