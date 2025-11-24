CAMEROUN :: Le « Président Élu » Issa Tchiroma Remercie la Gambie pour sa Sécurité :: CAMEROON

La scène politique au Cameroun franchit un nouveau seuil de tension avec la publication d'un communiqué de haute voltige. Le Président Issa Tchiroma Bakary, désormais qualifié de "Président élu", a transmis ses remerciements à la République de Gambie et aux nations qui assurent sa sécurité, via sa porte-parole, l'éminente avocate Me. Alice NKOM. Cette désignation de "Président élu" est une affirmation politique radicale qui conteste ouvertement la légitimité des résultats électoraux officiels et exacerbe la situation de crise post-électorale.

Ce communiqué, loin d'être un simple geste de courtoisie, est un signal diplomatique fort. Il souligne la nécessité pour Issa Tchiroma Bakary de s'appuyer sur des soutiens extérieurs pour garantir son intégrité physique et politique. Le rôle de la Gambie est mis en exergue, symbolisant la solidarité et la vigilance des États africains attachés à la démocratie, au respect des droits humains et à la souveraineté des peuples. Le fait qu'un leader camerounais se revendiquant de la victoire doive chercher une telle assurance à l'étranger illustre la gravité des menaces perçues dans l'environnement politique interne.

En s'autoproclamant "Président élu", Issa Tchiroma Bakary intensifie la pression sur le régime en place et sur les institutions en charge des scrutins. L'emploi de cette désignation par sa porte-parole, Me. Alice NKOM, confère à cette revendication une assise juridique et un écho médiatique considérables, Me. Nkom étant reconnue internationalement pour son courage et son engagement.

Les remerciements adressés aux pays veillant sur sa sécurité sont donc une interpellation directe à la communauté internationale. Ils invitent à une vigilance accrue quant à l'évolution de la crise post-électorale et aux risques encourus par les figures contestataires qui remettent en cause l'ordre établi. L'enjeu dépasse la seule personne du Président Issa Tchiroma Bakary ; il s'agit de la survie des idéaux de démocratie et de la possibilité d'une alternance crédible au Cameroun. Ce positionnement met en lumière la détermination d'une frange de l'opposition à ne pas céder face aux pressions, s'appuyant désormais sur des garanties de sécurité et un soutien diplomatique pour faire valoir ses revendications.

