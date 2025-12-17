Camer.be
Attentat à Bamenda : Le général Housseini Djibo visé par une attaque à l'engin explosif
La tension reste vive dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, où un haut responsable militaire a frôlé la mort ce mercredi matin. Le général de brigade Housseini Djibo, figure centrale du dispositif sécuritaire en tant que commandant de la 5e région de gendarmerie, a été la cible d’une embuscade particulièrement violente au cœur de la ville de Bamenda. Alors que son convoi progressait dans cette zone marquée par une instabilité persistante, un engin explosif improvisé a été déclenché avec une précision redoutable au passage de ses véhicules.

Cette attaque directe contre la haute hiérarchie militaire illustre la dangerosité croissante du conflit anglophone qui déchire le pays depuis plusieurs années. Selon les témoignages recueillis sur place et les informations relayées par les médias locaux, la déflagration a été d'une puissance extrême. Si le général de brigade a miraculeusement survécu à cette tentative d'assassinat, le bilan humain reste tragique. L'un de ses fidèles collaborateurs, son garde du corps, a perdu la vie instantanément lors de l'explosion, devenant une victime supplémentaire de cette guérilla urbaine qui ne faiblit pas.

L'usage de ces dispositifs piégés est devenu le mode opératoire privilégié des groupes armés pour déstabiliser la sécurité au Cameroun et défier l'autorité de l'État. Ces séparatistes, auxquels les premières autorités attribuent la responsabilité de l'acte, multiplient les offensives contre les symboles de la République dans cette partie du territoire. Ce nouvel incident survient dans un climat de méfiance généralisée où les civils comme les forces de l'ordre paient un lourd tribut.

Face à cette crise humanitaire et sécuritaire qui s'enlise, l'armée camerounaise se voit contrainte d'intensifier ses opérations de ratissage pour identifier les auteurs de cet attentat. Le choc provoqué par l'attaque contre le convoi du général Housseini Djibo souligne l'urgence d'une résolution politique ou militaire accrue dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. La protection des axes routiers et la détection des engins explosifs restent des défis majeurs pour les troupes déployées sur le terrain, tandis que la population locale vit sous la menace constante de nouveaux affrontements entre les forces gouvernementales et les milices rebelles.

Chaque incident de cette nature fragilise davantage la cohésion nationale et retarde les perspectives de paix. Bamenda, autrefois carrefour économique dynamique, se transforme peu à peu en un théâtre d'opérations où la rébellion séparatiste mène une guerre d'usure contre les institutions camerounaises, faisant peser une ombre constante sur l'avenir de la région.

