Comment AGL met l'Afrique en mouvement à l'occasion de la CAN 2025

En sa qualité de double partenaire logistique de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, Africa Global Logistics (AGL) met un dispositif exceptionnel d’animations et d’initiatives déployé dans plusieurs pays du continent. Aussi bien que l’acheminement d’ITRI, le ballon officiel de la compétition, vers les pays des équipes participantes ainsi que vers le Maroc.

On confesse que par cette opération, AGL contribue pleinement à la réussite organisationnelle de ce tournoi continental majeur et son engagement à faire du sport, et notamment du football, un puissant vecteur de cohésion sociale, d’inclusion et de développement durable au service des communautés africaines. A travers notamment « Moving Africa Forward », une campagne continentale Lancée lors de la TotalEnergies CAF Coupe D’Afrique des Nations féminine, Maroc 2024 et prolongée pour la CAN Masculine 2025. Avec pour objectif contribuer au progrès du continent en connectant les territoires, en soutenant les économies locales et en promouvant l’unité par le sport.

Mais aussi avec « Tibu Africa », une association de référence dans l’inclusion des jeunes par le sport au Maroc. Ce partenariat vise l’inclusion et de cohésion sociale, en ciblant jeunes, écoles et quartiers à travers plusieurs actions solidaires. Le lancement officiel de ce partenariat sera annoncé lors d’une conférence de presse le samedi 20 décembre 2025 à Casablanca, la veille de l’ouverture de la compétition. Par ces initiatives, AGL se donne d « établir un parallèle entre le terrain logistique et portuaire, où les collaborateurs d’AGL œuvrent chaque jour, et le terrain de football, où les joueurs défendent les couleurs de leurs nations. Deux terrains différents, mais un même engagement : performance, précision, sens du collectif et détermination » Et valorise le rôle essentiel des collaborateurs d’AGL, présents dans 47 pays d’Afrique, qui contribuent au mouvement du continent avec la même passion que les équipes nationales sur le terrain.

Aussi, Pendant toute la durée de la CAN, AGL mettra en œuvre une série d’initiatives destinées à rapprocher les communautés autour de la passion du football :

Des fan zones dans plusieurs villes marocaines et dans d’autres pays africains (RDC, Comores, Côte d’Ivoire, Burkina Faso...), proposant animations, jeux concours et distribution de goodies.

Des partenariats avec des équipes nationales dans plusieurs pays, notamment : Côte d’Ivoire - Les Éléphants (FIF) Comores - Fédération de Football des Comores (FFC) Sensitivity: Internal o Gabon - Ligue Nationale de Football Professionnel (LINAFP) Bénin - Ministère des Sports et Fédération de Football

Une campagne média multicanal (radio, télévision, affichage) accompagnera l’ensemble du dispositif tout au long de la compétition.

