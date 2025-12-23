Camer.be
Affaire Fabrice Léna : le Parti de l'Alliance Libérale clarifie sa position au Cameroun
CAMEROUN :: POLITIQUE

Le paysage politique camerounais est actuellement secoué par une affaire judiciaire aux ramifications complexes impliquant une ancienne figure associative liée au Parti de l'Alliance Libérale. Dans un communiqué officiel daté du 17 décembre 2025 à Yaoundé, la formation dirigée par Sa Majesté Célestin Bedzigui a tenu à apporter des clarifications majeures concernant ses liens avec Fabrice Léna.

Ce dernier, leader du mouvement Nawa Futur, fait l'objet d'une attention médiatique intense suite à son évasion spectaculaire de la Prison Centrale de New Bell survenue le 12 décembre dernier. Le parti souligne que bien que l'intéressé ait été associé à l'équipe de campagne du candidat Ateki Seta Caxton lors de la dernière élection présidentielle, il n'a jamais été membre dirigeant ou cadre statutaire de l'organisation.

Cette mise au point intervient dans un climat de tension alors que l'opinion publique s'interroge sur les circonstances de l'interpellation de Fabrice Léna le 5 novembre 2025 à Douala. Le PAL insiste sur le fait que les poursuites engagées concernent des faits de droit commun totalement déconnectés des activités politiques passées de l'intéressé. Pour le Parti de l'Alliance Libérale, il est impératif d'éviter tout amalgame entre les actes individuels regrettables reprochés à ce citoyen et l'intégrité de la ligne politique du parti ou de son candidat investi. Cette volonté de distanciation vise à protéger l'image de marque de la formation contre toute tentative de manipulation médiatique qui chercherait à politiser une affaire strictement judiciaire.

L'évasion de Fabrice Léna de New Bell, où il se trouvait en détention préventive, a jeté un froid sur les relations institutionnelles. Le parti exprime son regret face à cette situation tout en mettant en garde contre toute exploitation de cette affaire à des fins de nuisance politique. Cette actualité politique au Cameroun met en lumière les défis de la responsabilité individuelle au sein des coalitions électorales de circonstance. En réaffirmant la nature purement technique de leur collaboration passée, le PAL espère clore le chapitre de cette polémique et se concentrer sur son agenda républicain fondé sur la prospérité et l'ordre. La clarté de cette position officielle est un signal fort envoyé aux militants et aux partenaires internationaux sur la rigueur morale exigée par la direction du parti.

