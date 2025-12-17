ÉTATS-UNIS :: Amérique du Nord: La diversité Culturelle camerounaise exposée aux Etats-Unis :: UNITED STATES

La première édition de la Cameroonian Cultural Festival of North America (CCFNA) est sur les starting-blocks.

« Deux cents trente-sept/Unis dans la diversité. » C’est par ce slogan révélateur que Christophe TAPA, principal promoteur de la Cameroonian Cultural Festival of North America (CCFNA), a ouvert la conférence de presse qui s’est déroulée dans la soirée du samedi 13 décembre 2025, dans une des salles polyvalentes du Hilton Hotel by Rockville Pike, dans l’Etat du Maryland aux Etats-Unis.

Propos repris en chœur et avec entrain par les quelques deux cents personnes présentes dans cette salle, aux côtés de nombre d’hommes et de femmes de médias camerounais dont certains venus du Mexique, du Canada et de plusieurs autres Etats du pays de l’Oncle Sam, pour vivre le lancement officiel de la CCFNA dont la toute première édition se déroulera du 29 au 31 mai 2026 à Washington DC. « Lieu retenu pour cet ambitieux projet culturel sous fond de promotion du Vivre Ensemble entre Camerounais en Amérique du Nord : l’Université Catholique située dans la partie Nord-Est de la capitale américaine, » révèle Christophe TAPA.

Outre cette précision sur le lieu qui abritera ce Festival culturel des Camerounais de l’Amérique du Nord, Christophe TAPA et ses Co-panelistes Junior MEKINDA (Assuzoa des Ekangs en Amérique du Nord) venus de New York, Chief Bajon BIHAII 3, Fon Kennedy NGANJO et Dr Mimi NKWEPO, ont édifié l’assistance sur l’importance de l’organisation d’un tel événement. Ainsi que sur son mode d’emploi, surtout par ces temps où le discours de la haine et les sirènes de la division prennent de plus en plus de l’ampleur dans le narratif des Camerounais et dans l’espace public au Cameroun. « Ce festival culturel vise à rassembler les Camerounais de la diaspora des Etats-Unis, du Canada et du Mexique dans un méga événement.

Ce rassemblement permettra de créer des liens solides entre Camerounais partis de leur pays d’origine ou nés dans ces pays, afin de célébrer l’unité nationale pour la promotion des multiples cultures de notre pays, de poser les bases solides d’un développement économique dynamique, d’abord pour leur épanouissement, et ensuite pour un important apport au développement du Cameroun. Tout cela mis ensemble, la transmission aux générations futures sera plus efficiente et dynamique, » explique le Comité d’organisation de la CCFNA.

Face aux multiples questions de journalistes et autres personnes présentes sur les motivations profondes de la création de ce Festival qui se veut fédérateur pour les Camerounais venant de toutes les dix régions du pays, les panelistes ont davantage, chacun a sa manière, répéter avec force et détails les objectifs recherches par la CCFNA: la célébration de la diversité culturelle camerounaise à travers la musique, la danse, la gastronomie, les arts, les langues et la mode, la transmission des valeurs traditionnelles et culturelles des aires géographiques du Cameroun aux jeunes générations nées ou élevées à l’étranger, la favorisation de l’intégration dans les sociétés nord-américaines (Etats-Unis, Mexique et Canada) tout en préservant l’identité culturelle camerounaise, le renforcement de l’autonomisation économique par l’entrepreneuriat et les partenariats, la création un pôle communautaire durable soutenu par des partenariats public-privé.

Les multiples explications données au cours de cette rencontre par Christophe TAPA et autres panelistes n’ont pas laissé indifférentes l’assistance dont des officiels de l’Ambassade du Cameroun aux Etats-Unis d’Amérique. Ceux-ci ne sont pas passés par quatre chemins pour qualifier « cette initiative d’originale et de porteuse de beaucoup d’espoir pour Vivre Ensemble entre Camerounais. » Appréciation reçus par le principal promoteur de la CCFNA qui a clôturé la conférence de presse en remerciant les Camerounais venus en grand nombre : « Grand merci à tous les Camerounais d’Amérique du Nord, nos frères et sœurs Grassfields, nos frères et sœurs Sawa, nos frères et sœurs du Grand Nord, nos frères et sœurs Ekang et ceux de toutes les autres communautés. »

