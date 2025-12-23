CENTRAFRIQUE :: L'aide importante des partenaires occidentaux de la RCA à la préparation des élections :: CENTRAL AFRICAN

Un événement politique important aura lieu en République centrafricaine le 28 décembre 2025 : les élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. À l'approche de cette date, les partenaires occidentaux de la RCA, tels que l'Union européenne, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), se sont mobilisés pour apporter leur soutien matériel, technique et financier au pays.

Ainsi, fin novembre 2025, la mission onusienne a offert dix motos aux Forces de Sécurité Intérieure (FSI) de la préfecture de Lim Pendé afin qu'elles puissent mener à bien leur mission de sécurité auprès de la population. Selon le commissaire de police de Paoua, Agouda Thierry, ces engins sont d'une importance capitale : « Avec ces motos, nous faisons des patrouilles de jour comme de nuit dans la ville de Paoua et jusqu’à 100 km hors de la ville » a-t-il déclaré avant d’ajouter que « ces motos sont à la disposition de tous les éléments qui sont de garde ». Le Commandant de la brigade de gendarmerie de Paoua, l’adjudant-chef Honza-Mbaï Ephrem assure que les motos offertes par la MINUSCA « permettent désormais de patrouiller dans les différents quartiers de Paoua et dans les villages voisins surtout en cette période électorale ».

De plus, le soutien de la MINUSCA se traduit par la mobilisation de la population pour la récupération des cartes d’électeurs. Ainsi, la section électorale de la Mission, en appui à l’Autorité nationale des élections (ANE), a financé la diffusion de messages de sensibilisation sur les ondes des radios communautaires de Lim Pendé.

En outre, le démembrement de l’ANE de la préfecture de la Kémo a réceptionné le 19 décembre 2025 le matériel électoral sensible destiné aux élections. Acheminé, stocké et sécurisé avec l’appui de la mission onisienne, ce matériel sera ensuite déployé par l’ANE dans les sous-préfectures de Sibut, Dekoa, Mala et Ndjoukou, ainsi que dans les communes de Thilo, Galafondo et Guifa. « Tous les démembrements sont mobilisés pour la réception de ces matériels, qui sont très importants pour le bon déroulement des élections dans notre région. Nous sommes là pour assister au déploiement, qui se fera avec l'aide de la MINUSCA », a indiqué Didier Dimanche, président du démembrement de l’ANE de Sibut.

Entre autre, le Réseau des Journalistes pour le Droit de l’Homme (RJDH) multiplie les initiatives pour favoriser la participation des personnes handicapées au processus électoral en Centrafrique. Ainsi, une campagne de sensibilisation a eu lieu le 21 décembre à Mboko, dans le 9ᵉ arrondissement de Bangui. Organisée à l’intention des personnes handicapées, des femmes et des autorités locales, cette activité a permis de mieux comprendre les étapes du processus électoral. Il faut noter que ce projet d’appui au processus électoral du RJDH est financé par le gouvernement japonais et exécuté sous la supervision du PNUD et s’étend sur une période de trois mois.

Il est donc évident que, grâce à ses partenaires financiers et logistiques, la République Centrafricaine sera en mesure de tenir des élections bien organisées, calmes, sûres et transparentes.

