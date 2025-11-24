Camer.be
LA NUIT ROYALE Acte 4 : un rendez-vous culturel au service d’une grande cause
Niort s’apprête à vibrer une nouvelle fois au rythme de LA NUIT ROYALE, dont l’acte 4 est annoncé pour le 11 avril 2026. Porté par l’association Cœurs Unis et orchestré par FLAFLA EVENTS, l’événement s’impose comme un temps fort mêlant culture, solidarité et célébration artistique.
 
Pensé par FLAFLA, jeune figure montante de la promotion culturelle, ce rendez-vous est bien plus qu’un spectacle : c’est une réponse à une blessure intime, transformée en moteur d’engagement. À travers cette initiative, la promotrice veut contribuer à changer le regard porté sur les jeunes filles mères, un combat qu’elle connaît de l’intérieur. L’objectif est clair : sensibiliser, soutenir, et ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes mères ainsi que pour les enfants sous-scolarisés, ici et dans le monde.
 
La ville de Niort, au cœur du Centre-Ouest de la France, se prépare à accueillir les festivités et à offrir au public un moment où se conjuguent détente, découverte artistique et immersion culinaire. Un véritable voyage culturel dans un coin de France qui ne demande qu’à être exploré.
Côté scène, l’affiche promet de faire trembler les planches : la star Big Benji Mateke partagera son énergie habituelle, tandis que la pétillante ZADIRA enflammera la soirée avec sa danse brésilienne devenue sa signature. Entre rythmes, couleurs et émotions, les artistes entendent offrir un spectacle « pour rincer les yeux », comme le souligne l’équipe organisatrice.
 
Sous la supervision générale d’Antonio Nuage, ce week-end baptisé « Le Séisme » s’annonce déjà comme un succès, porté par l’enthousiasme suscité lors de l’édition précédente. Le public est attendu en nombre pour vivre une expérience culturelle majeure, mais aussi pour soutenir un message essentiel : reconnaître, accompagner et valoriser les jeunes filles mères, tout en tendant la main aux enfants privés d’une scolarité digne.
 
Vivement le 11 avril 2026, date à laquelle Niort deviendra le théâtre d’un événement où la culture se mettra, une fois de plus, au service de l’humain.
 

