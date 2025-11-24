Camer.be
Coupe du Monde alternative : le Cameroun et Marc Brys visent la Russie
CAMEROUN :: SPORT

Coupe du Monde alternative : le Cameroun et Marc Brys visent la Russie :: CAMEROON

L'horizon du football international pourrait bien connaître une scission inédite. Alors que les États-Unis s'apprêtent à accueillir la Coupe du Monde 2026, la Russie travaille à l'organisation d'un tournoi parallèle cet été, une compétition destinée aux nations non qualifiées pour le Mondial officiel. Cette initiative, perçue comme une manœuvre de soft power pour faire pression sur la FIFA et obtenir la levée des sanctions, verrait la participation du Cameroun. Les Lions Indomptables, probablement sous la direction de leur entraîneur Marc Brys, pourraient ainsi défendre leurs couleurs aux côtés d'autres sélections telles que la Serbie, la Grèce, le Chili, le Nigeria ou encore la Chine .

Cette invitation place la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) devant une décision aussi stratégique que délicate. Après l'élimination douloureuse des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce projet représente une opportunité de maintenir une équipe nationale compétitive en activité et de redonner du temps de jeu à ses cadres . Pour Marc Brys, dont le passage à la tête des Lions a été marqué par des tensions avec la Fédération, notamment autour du paiement de ses salaires, cet événement pourrait être l'occasion de consolider son projet sportif dans un contexte apaisé .

La participation du Cameroun à cette compétition n'est pour l'instant qu'une hypothèse, mais elle soulève déjà des questions géopolitiques et sportives majeures. S'engager aux côtés de la Russie, dont les instances footballistiques sont suspendues par la FIFA, est un pari risqué.

Cependant, dans un pays où la passion du football est reine, l'idée de voir les Lions évoluer dans un tournoi international, même alternatif, pourrait séduire un public avide de voir son équipe briller à nouveau. Cette Coupe du Monde alternative pourrait bien devenir la nouvelle frontière d'un football globalisé, où les nations en marge du Mondial officiel cherchent à écrire leur propre histoire.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Football #CoupeDuMondeAlternative #LionsIndomptables #MarcBrys #Russie #Sport

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Coupe du Monde alternative : le Cameroun et Marc Brys visent la Russie
L’Olympique Marseille dans le fief de l’OGC Nice
FECAFOOT : Eto’o Maintient l'Élection du 29 Novembre, Bras de Fer Ouvert Contre le MINSEP
Le Ministre des Sports Exige la Suspension de l'AGE de la FECAFOOT du 29 Novembre
Cameroun Éliminé du Mondial 2026 : Le Chaos FECAFOOT/Ministère a-t-il Coulé Marc Brys ?
Le Brésil et le Sénégal en amical avant le mondial
LES LIONS INDOMPTABLES ELIMINES : LA LENTE AGONIE DU FOOTBALL CAMEROUNAIS
Le rêve brisé ! L'exploit de Mbemba élimine le Cameroun du Mondial 2026.
Course au mondial : La Pologne affronte les Pays-Bas
Barrages Mondial 2026 :Voici les 28 Lions indomptables convoqués par Marc Brys
Ligue des Champions : Manchester United (W) rivalise avec le PSG (W)
Barrages zone Afrique-Mondial 2026 : La liste de Marc Brys toujours attendue
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:57
Coupe du Monde alternative : le Cameroun et Marc Brys visent la Russie

Coupe du Monde alternative : le Cameroun et Marc Brys visent la Russie
13:17
Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ?

Favoritisme des concours au Cameroun : l'État peut-il rétablir l'égalité ?
12:59
Cameroun : Le Blocage Gérontocratique et l'Inaction de la Jeunesse Face à l'Alternance

Cameroun : Le Blocage Gérontocratique et l'Inaction de la Jeunesse Face à l'Alternance
12:00
Septennat et Inégalités : Crise de l'Emploi des Diplômés et Fracture Sociale au Cameroun

Septennat et Inégalités : Crise de l'Emploi des Diplômés et Fracture Sociale au Cameroun
11:43
Paul Biya, Stabilité et Croissance : Analyse du Leadership Camerounais Post-Réélection

Paul Biya, Stabilité et Croissance : Analyse du Leadership Camerounais Post-Réélection

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo