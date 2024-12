CAMEROUN :: MoMo Helep le cadeau de MTN à ses abonnés MoMo :: CAMEROON

L’entreprise de téléphonie mobile vient de mettre sur le marché un autre produit : Momo Helep. Il donne la facilité aux utilisateurs d’un compte mobile money. Presentation du produit en questions reponses.

De fait, Qu'est-ce que MoMo Helep ? Lancé le 12 décembre pour plus de 2 millions de clients MoMo, Il s’agit d’un nouveau produit dans la gamme des services de MTN Cameroun en faveur de ses millions d’abonnés. Il vient Après le lancement du service MoMoKash en 2023 et une importante baisse des tarifs en octobre 2024, MoMo tient sa promesse de soutenir les Camerounais dans leur lutte contre le « Nguémé » avec ce service audacieux et innovant.

Il permet aux détenteurs du compte MoMo de payer même lorsqu’il n’y a pas d’argent dans leur compte. Ce tout nouveau service MoMo permet aux utilisateurs de payer même lorsqu'ils n'ont pas assez d'argent sur leur compte. MoMo Helep est une facilité financière qui permet aux clients MoMo de finaliser des transactions initiées depuis leur portefeuille MoMo.

Quels services sont éligibles ? Les transactions éligibles sont : Les transferts vers d'autres utilisateurs MoMo. Les paiements aux commerçants. L'achat de credit, de data de forfaits. Le paiement de factures (ENEO, Camwater, etc.).

Comment vérifier mon éligibilité à MoMo Helep ? En composant le *126*61#.

Comment s'abonner et utiliser le service ? Composez le *126*61# pour vous abonner. Lorsqu'une transaction éligible est initiée et que votre solde est insuffisant, MoMo Helep se charge automatiquement de la finaliser.

Comment le remboursement est-il effectué ? Le remboursement est automatique : tout dépôt sur le portefeuille MoMo du client est utilisé pour rembourser le montant dû. Les clients peuvent continuer à utiliser MoMo Helep pour de nouvelles avances dans la même journée, tant que la limite n'est pas atteinte.

Combien peut-on emprunter ? Limite initiale maximale : 100,000 Frs. Cette limite peut augmenter à mesure que les clients utilisent et remboursent régulièrement le service.

Combien coûte le service ? L'abonnement à MoMo Helep est gratuit. Le client ne paie qu'au moment du remboursement.