Camer.be
Décès tragique à Dschang : Une jeune femme succombe après une opération
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Décès tragique à Dschang : Une jeune femme succombe après une opération :: CAMEROON

La ville de Dschang est sous le choc après le décès tragique de Tematio Joumessi Ladéesse Devichelle, survenu ce dimanche 7 décembre 2025. Cette jeune femme a perdu la vie des suites de complications survenues après une intervention chirurgicale, soulevant de graves questions sur les conditions de sa prise en charge médicale.

L'histoire remonte au 25 novembre dernier, lorsque la victime a été opérée pour une hernie dans un établissement identifié sous le nom de Centre de Santé de la Gare à Dschang. La famille et les proches dénoncent une opération bâclée, qualifiée de véritable "charcutage". Face à l'aggravation de son état, Tematio Joumessi a finalement été transférée, neuf jours plus tard, le jeudi 4 décembre, vers un hôpital plus important. Selon les informations, il s'agissait de l'hôpital de Batsingla. Malgré ce transfert, son état n'a pu être sauvé et elle est décédée ce 7 décembre.

Ce drame met en lumière de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité des soins chirurgicaux dans certains établissements. Le parcours médical de la défunte, entre un centre de santé de première ligne et un hôpital, interroge sur la qualité des soins et la chaîne de prise en charge. L'hôpital de Batsingla, aussi connu sous le nom d'Hôpital Catholique Notre Dame, se présente comme une structure disposant de blocs opératoires et d'une collaboration avec des médecins espagnols. Il est généralement perçu comme un établissement de référence dans la région de l'Ouest du Cameroun. La survenue d'un tel scandale médical dans son sillage est donc particulièrement troublante et exige des réponses claires.

Les circonstances exactes de cette affaire, depuis l'intervention initiale jusqu'aux causes du décès, restent à élucider. La communauté réclame une enquête approfondie et transparente pour établir les responsabilités dans ce qui apparaît comme une erreur médicale potentielle. La mort de Tematio Joumessi Ladéesse Devichelle est un coup de semonce qui doit pousser à une réflexion sur les standards et le suivi post-opératoire, afin qu'un tel drame ne se reproduise plus.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Dschang #ScandaleMedical #TematioJoumessi #JusticePourDevichelle #SecuriteDesSoins #Cameroun #FaitsDivers

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Décès tragique à Dschang : Une jeune femme succombe après une opération
NGUISA, LE SOUFFLE DU NGONDO : QUAND L’ESPRIT DES CHANSONS RETROUVE LA FORCE DE L’EAU
Obala : une vendeuse de fruits retrouvée morte, la gendarmerie enquête
Blocage Ngaoundéré-Meiganga : 4 Jours de Paralysie, Tensions et Revendications
Scandale matrimonial à Douala : un homme d'affaires tente d'épouser deux femmes
Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle
Jean-Marc Chataigner : Menkam à la cour royale Bangoulap
LA SENATRICE FRANCOISE PUENE DIGITALISE LES FEMMES AGEES
Bangoulap Tour 2025 : la 11e édition a été parrainée par l’Union européenne
Dr. Léonie Bwemba : récompensée pour ses performances diplomatiques
Tensions à Meiganga : des gendarmes démontent leur checkpoint sous la pression
Scandale en Afrique du Sud : un étudiant de 16 ans et son enseignante défraient la chronique
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:21
Fuite des élites au Cameroun : quand les dirigeants se soignent et se marient à l'étranger

Fuite des élites au Cameroun : quand les dirigeants se soignent et se marient à l'étranger
00:01
Décès tragique à Dschang : Une jeune femme succombe après une opération

Décès tragique à Dschang : Une jeune femme succombe après une opération
18:22
NGUISA, LE SOUFFLE DU NGONDO : QUAND L’ESPRIT DES CHANSONS RETROUVE LA FORCE DE L’EAU

NGUISA, LE SOUFFLE DU NGONDO : QUAND L’ESPRIT DES CHANSONS RETROUVE LA FORCE DE L’EAU
15:16
La Géostratégie aurait échappé au ministre des finances

La Géostratégie aurait échappé au ministre des finances
15:13
Élection conseil régional, que Dieu veille sur la région de l'ouest.

Élection conseil régional, que Dieu veille sur la région de l'ouest.

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo