La ville de Dschang est sous le choc après le décès tragique de Tematio Joumessi Ladéesse Devichelle, survenu ce dimanche 7 décembre 2025. Cette jeune femme a perdu la vie des suites de complications survenues après une intervention chirurgicale, soulevant de graves questions sur les conditions de sa prise en charge médicale.

L'histoire remonte au 25 novembre dernier, lorsque la victime a été opérée pour une hernie dans un établissement identifié sous le nom de Centre de Santé de la Gare à Dschang. La famille et les proches dénoncent une opération bâclée, qualifiée de véritable "charcutage". Face à l'aggravation de son état, Tematio Joumessi a finalement été transférée, neuf jours plus tard, le jeudi 4 décembre, vers un hôpital plus important. Selon les informations, il s'agissait de l'hôpital de Batsingla. Malgré ce transfert, son état n'a pu être sauvé et elle est décédée ce 7 décembre.

Ce drame met en lumière de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité des soins chirurgicaux dans certains établissements. Le parcours médical de la défunte, entre un centre de santé de première ligne et un hôpital, interroge sur la qualité des soins et la chaîne de prise en charge. L'hôpital de Batsingla, aussi connu sous le nom d'Hôpital Catholique Notre Dame, se présente comme une structure disposant de blocs opératoires et d'une collaboration avec des médecins espagnols. Il est généralement perçu comme un établissement de référence dans la région de l'Ouest du Cameroun. La survenue d'un tel scandale médical dans son sillage est donc particulièrement troublante et exige des réponses claires.

Les circonstances exactes de cette affaire, depuis l'intervention initiale jusqu'aux causes du décès, restent à élucider. La communauté réclame une enquête approfondie et transparente pour établir les responsabilités dans ce qui apparaît comme une erreur médicale potentielle. La mort de Tematio Joumessi Ladéesse Devichelle est un coup de semonce qui doit pousser à une réflexion sur les standards et le suivi post-opératoire, afin qu'un tel drame ne se reproduise plus.

