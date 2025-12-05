Camer.be
Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle :: CAMEROON

En conférence de presse hier 4 décembre, le Pr Octave Jokung Nguena, a édifié les professionnels de média sur leur participation à ce concept qui démarre dès janvier 2026.

 Au lancement du Café citoyen – Vision 2040, Pr Octave Jokung Nguena a rencontré la presse nationale et internationale, hier 4 décembre. L’Institut universitaire des Sciences et du Management (Iusm) sert de cadre.

L’auteur de « 100 propositions pour restaurer le Cameroun – Vision 2040 », monte d’un cran avec le concept qui passe du livre au travail de terrain. La rencontre avec les journalistes a visé à les mettre au même niveau d’informations et de compréhension du concept. Sur le panel, il est accompagné par Achille André Meka qui assure la modération pour la circonstance. 

Pour le professeur Octave Jokung Nguena, le Café citoyen est un nouvel espace de dialogue et d’intelligence collective dédié à la  participation citoyenne et à la modernisation de la gouvernance. Il s’agit de la création d’une plateforme de réflexion, de concertation, d’échanges et d’écoute conviviale aux fins de faire des propositions concrètes aux décideurs. Il indique que c’est un laboratoire d’intelligence collective avec pour objectif de trouver des pistes de solutions devant restaurer le Cameroun dans plusieurs piliers,  entre autres, l’agriculture, l’énergie, l’infrastructure, les institutions, le capital humain, la mine.

Le Café Citoyen - Vision 2040 s’appuie sur le triptyque : écouter - comprendre -agir. « C’est une réponse directe à une attente profonde d'un Cameroun plus lisible, juste et efficace », déclare le maitre d’œuvre. Dans cet espace, chaque Camerounais de quel secteur d’activité que ce soit, devra apporter du sien et avoir le sentiment d’avoir contribué à la restauration d’un pays émergent.

Selon le porteur du concept, « le Café citoyen n'est ni un débat académique, ni une tribune politique. C'est un laboratoire d'idées, un lieu où s'opère le passage.

Le Café Citoyen Vision 2040 s’appuie sur la plateforme Xkorin, qui a été présentée à l’occasion l’ingénieur Nga Ndzana, et qui permettra d’enregistrer toutes les propositions et de les démocratiser pour les rendre accessibles à tous.  Le Café Citoyen s'appuie sur l’innovation technologique majeure à travers cette plateforme. Puisque le concept poursuit une triple finalité : restaurer la confiance, structurer l'action publique et moderniser la gouvernance.

Dans la démarche, il s’agira d’une plénière où les experts présenteront les grands axes. Les travaux devront se poursuivre dans des ateliers thématiques. D’après le Pr Octave Jokung, il faut aller « tacler » les goulots d’étranglement qui empêchent au Cameroun d’avancer. Pendant la conférence, il  a précisé le rôle, « actif et non passif » que des médias joueront pour ainsi être les acteurs à part entière de ce qui me mettra progressivement. Leur tâche consistera à informer les masses et de leur montrer l’importance du Café citoyen.

Les questions de journalistes ont trouvé des réponses adéquates du Pr Octave Jokung. Il est clair pour tous que le Café citoyen est l’une des voies royales pour faire rayonner le Cameroun.

Photo-d’illustration : Octave Jokung affronte la presse.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle
Jean-Marc Chataigner : Menkam à la cour royale Bangoulap
LA SENATRICE FRANCOISE PUENE DIGITALISE LES FEMMES AGEES
Bangoulap Tour 2025 : la 11e édition a été parrainée par l’Union européenne
Dr. Léonie Bwemba : récompensée pour ses performances diplomatiques
Tensions à Meiganga : des gendarmes démontent leur checkpoint sous la pression
Scandale en Afrique du Sud : un étudiant de 16 ans et son enseignante défraient la chronique
Arnaques aux Visas US : L'Ambassade Alerte contre la Fraude Documentaire et les Cybertendances
Un homme en uniforme interpellé dans une chambre d'enfants
Deuil tragique : Nadiya Sabah, l'épouse d'Ariel Sheney, est décédée un an après leur mariage
Tensions au Cameroun : La Police Empêche les Hommages à Anicet Ekane au Siège du MANIDEM
Bigamie au Cameroun : Un Mariage Secret à Douala Interrompu par la Première Épouse
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:41
Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle

Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle
06:56
Elvis Dirane Megaptche "La dédicace de Assoiffé et Affamé de Christ prévue le 6 décembre prochain"

Elvis Dirane Megaptche "La dédicace de Assoiffé et Affamé de Christ prévue le 6 décembre prochain"
06:49
Football : LALIGA sécurise 6,135 milliards d’euros de droits TV nationaux pour 2027/28–2031/32

Football : LALIGA sécurise 6,135 milliards d’euros de droits TV nationaux pour 2027/28–2031/32
03:29
Portrait: Servais LOCKO, 60 ans : le parcours d’un stratège public aux multiples facettes

Portrait: Servais LOCKO, 60 ans : le parcours d’un stratège public aux multiples facettes
03:14
Diaspora camerounaise : Hommage à Pascal Touko, un gardien de l’ombre célébré à la lumière

Diaspora camerounaise : Hommage à Pascal Touko, un gardien de l’ombre célébré à la lumière

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo