CAMEROUN :: Scandale matrimonial à Douala : un homme d'affaires tente d'épouser deux femmes :: CAMEROON

Un scandale conjugal sans précédent a secoué le quartier huppé de Bonapriso à Douala, mercredi 3 décembre, conduisant à une interpellation policière pour désordre public. Roger M., un homme d’affaires de 48 ans divorcé en 2022, se retrouve au cœur d’une affaire rocambolesque après que ses deux nouvelles promises se sont croisées à la porte de son domicile. Les deux jeunes femmes, Pélagie, 29 ans, couturière, et Sandrine, 28 ans, gérante d’un prêt-à-porter, ignoraient mutuellement leur existence jusqu’à ce rendez-vous fatal.

Selon les éléments rapportés, Roger M. a entretenu deux relations parallèles au cours de l’année 2024. Après avoir informé Sandrine de son intention d’officialiser son union avec Pélagie, il lui aurait proposé de la prendre comme deuxième épouse, une proposition à laquelle elle aurait consenti. L’homme a alors orchestré deux cérémonies de dot distinctes à une semaine d’intervalle, les 22 et 29 novembre, se rendant dans les familles des deux femmes avec des accompagnants différents. Cette stratégie visait à maintenir la séparation entre les deux unions en devenir.

Cependant, le stratagème a tourné court à cause d’une rivalité féminine attisée par un tiers. Alex, l’ami et partenaire d’affaires de Roger, ayant une préférence pour Pélagie, a révélé à cette dernière l’existence de Sandrine. Il l’aurait ensuite incitée à « intégrer au plus vite le domicile » de Roger, avant même la tenue de la cérémonie civile. Cette manœuvre a précipité la confrontation entre les deux femmes à l’entrée de l’appartement de Bonapriso, déclenchant le scandale et l’intervention des forces de l’ordre.

Cette affaire soulève de graves questions sur la validité légale de telles pratiques. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays, le mariage civil est un acte solennel et unique enregistré par un officier d'état civil, dont la fonction est précisément de garantir l'authenticité et l'unicité de tels engagements. Tenter de contracter deux mariages civils simultanés constitue une fraude caractérisée à la loi. La complexité administrative entourant l'établissement et la conservation des actes d'état civil, conçus pour être infalsifiables et tenus en double exemplaire, rend quasiment impossible l'enregistrement légal de deux unions parallèles.

Au-delà de l’anecdote, cette histoire met en lumière les conséquences sociales d’une telle duplicité. Elle révèle les risques de manipulation, de rivalité et de profonde détresse humaine que font peser de tels agissements. Les autorités, par la voix d’un officier de police stupéfait, ont qualifié la situation de « désordre », un euphémisme pour décrire un imbroglio aux ramifications à la fois personnelles, juridiques et sociales. L’enquête devra maintenant déterminer l’étendue des manquements et les éventuelles poursuites pour bigamie ou escroquerie aux sentiments, tandis que les deux femmes concernées doivent gérer les séquelles émotionnelles de cette tromperie à grande échelle.

