Camer.be
Ariel Sheney rend un hommage déchirant à son épouse Nadiya Sabeh, décédée
CÔTE D'IVOIRE :: PEOPLE

CÔTE D'IVOIRE :: Ariel Sheney rend un hommage déchirant à son épouse Nadiya Sabeh, décédée :: COTE D'IVOIRE

Dans un hommage émouvant partagé publiquement, Ariel Sheney s’est exprimé pour la première fois depuis la disparition de son épouse, Nadiya Sabeh Srè. Il dévoile avec pudeur et douleur le parcours de celle qu’il surnommait « ma lionne », emportée par la maladie après un long combat. « Ce mercredi, j’ai perdu bien plus qu’une épouse. J’ai perdu ma complice, mon pilier, mon amour », écrit-il, décrivant une femme d’une force et d’une résilience rares.

Nadiya Sabeh s’est battue avec une dignité sans faille contre un cancer qui est malheureusement revenu après une première rémission. Ariel Sheney salue son courage « jusqu’au bout », soulignant qu’elle est restée debout et forte pour lui, pour sa famille et pour la vie, malgré l’épreuve de la rechute. Cet hommage personnel, à la fois intime et universel, touche en plein cœur tous ceux qui ont connu un combat similaire. « Je suis brisé… mais infiniment fier d’avoir été son époux », confie-t-il, remerciant également l’entourage pour leurs prières et leur soutien discret durant cette période difficile.

Conformément à la tradition et pour permettre à tous ceux qui l’aimaient de lui rendre un dernier hommage, les obsèques de Nadiya Sabeh se dérouleront sur plusieurs jours. Les présentations de condoléances auront lieu les samedi 6 et lundi 8 décembre au terrain de la Cité Victoria à Angré Gestoci. Une veillée religieuse est ensuite prévue le vendredi 12 décembre au Stade d’Angré, suivie le samedi 13 par la levée du corps à l’IVOSEP de Treichville et l’inhumation au cimetière de Williamsville. La famille invite à se recueillir dans la prière et la dignité, un souhait qui résonne avec le ton plein de respect porté par Ariel Sheney.

Au-delà du simple faire-part, ce message est un témoignage puissant d’amour et de résilience face au deuil. Il rappelle la force des liens qui unissent les êtres et la lumière que laisse derrière elle une « battante ». Alors que la communauté se prépare à lui dire adieu, les mots de son époux restent comme un ultime et vibrant hommage à une femme devenue, pour lui, une reine éternelle. Ce moment de recueillement sera certainement marqué par l’émotion à Abidjan et bien au-delà, pour celle qui a tant lutté.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#ArielSheney #NadiyaSabeh #Hommage #CoteDIvoire #Deuil #Cancer #Abidjan

Lire aussi dans la rubrique PEOPLE

Ariel Sheney rend un hommage déchirant à son épouse Nadiya Sabeh, décédée
Portrait: Servais LOCKO, 60 ans : le parcours d’un stratège public aux multiples facettes
DANIEL NDO (OTSAMA ) LE PATRIARCHE D’UNE COMEDIE ETERNELLE
Adrienne : une journée au Royal Monceau, entre élégance, amour et célébration
MISS HAITI EN THAILANDE : LA PERLE DES ANTILLES QUI BRILLE SANS PERMISSION
Charly DJOM’S : un demi-siècle de vie, de réussite et d’humanité
Scandale Moumi Ngamaleu : infidélité et chaos avant le barrage crucial du Mondial 2026
MEDECINE : UN JEUNE GHANEEN DEVIENT DOCTEUR A 22 ANS
Alain ZINTCHEM : un parcours d’excellence entre service, foi et détermination
MIKE TYSON : SUR LA TERRE DE SES ANCETRES, UNE VISITE CHARGEE D’EMOTION AU CONGO RDC
FRANCE : NICOLAS SARKOSY INCARCERE, SYMBOLE REPUBLICAIN ET DEBAT SUR LA JUSTICE
Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:44
Ariel Sheney rend un hommage déchirant à son épouse Nadiya Sabeh, décédée

Ariel Sheney rend un hommage déchirant à son épouse Nadiya Sabeh, décédée
02:26
Scandale matrimonial à Douala : un homme d'affaires tente d'épouser deux femmes

Scandale matrimonial à Douala : un homme d'affaires tente d'épouser deux femmes
01:49
Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation

Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation
10:41
Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle

Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle
06:56
Elvis Dirane Megaptche "La dédicace de Assoiffé et Affamé de Christ prévue le 6 décembre prochain"

Elvis Dirane Megaptche "La dédicace de Assoiffé et Affamé de Christ prévue le 6 décembre prochain"

PEOPLE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo