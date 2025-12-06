CÔTE D'IVOIRE :: Ariel Sheney rend un hommage déchirant à son épouse Nadiya Sabeh, décédée :: COTE D'IVOIRE

Dans un hommage émouvant partagé publiquement, Ariel Sheney s’est exprimé pour la première fois depuis la disparition de son épouse, Nadiya Sabeh Srè. Il dévoile avec pudeur et douleur le parcours de celle qu’il surnommait « ma lionne », emportée par la maladie après un long combat. « Ce mercredi, j’ai perdu bien plus qu’une épouse. J’ai perdu ma complice, mon pilier, mon amour », écrit-il, décrivant une femme d’une force et d’une résilience rares.

Nadiya Sabeh s’est battue avec une dignité sans faille contre un cancer qui est malheureusement revenu après une première rémission. Ariel Sheney salue son courage « jusqu’au bout », soulignant qu’elle est restée debout et forte pour lui, pour sa famille et pour la vie, malgré l’épreuve de la rechute. Cet hommage personnel, à la fois intime et universel, touche en plein cœur tous ceux qui ont connu un combat similaire. « Je suis brisé… mais infiniment fier d’avoir été son époux », confie-t-il, remerciant également l’entourage pour leurs prières et leur soutien discret durant cette période difficile.

Conformément à la tradition et pour permettre à tous ceux qui l’aimaient de lui rendre un dernier hommage, les obsèques de Nadiya Sabeh se dérouleront sur plusieurs jours. Les présentations de condoléances auront lieu les samedi 6 et lundi 8 décembre au terrain de la Cité Victoria à Angré Gestoci. Une veillée religieuse est ensuite prévue le vendredi 12 décembre au Stade d’Angré, suivie le samedi 13 par la levée du corps à l’IVOSEP de Treichville et l’inhumation au cimetière de Williamsville. La famille invite à se recueillir dans la prière et la dignité, un souhait qui résonne avec le ton plein de respect porté par Ariel Sheney.

Au-delà du simple faire-part, ce message est un témoignage puissant d’amour et de résilience face au deuil. Il rappelle la force des liens qui unissent les êtres et la lumière que laisse derrière elle une « battante ». Alors que la communauté se prépare à lui dire adieu, les mots de son époux restent comme un ultime et vibrant hommage à une femme devenue, pour lui, une reine éternelle. Ce moment de recueillement sera certainement marqué par l’émotion à Abidjan et bien au-delà, pour celle qui a tant lutté.

