Nous, membres de la communauté Camerounaise de Belgique,
Nous nous indignons face à la situation actuelle de notre pays, le Cameroun…

Nous nous inclinons devant la mémoire des martyrs, tombés sous les balles lors des manifestations pacifiques post-électorales, et dont le nombre exact reste encore à déterminer.

Nos condamnons la violence politique exercée sur toute l’étendue du territoire, terrorisant les populations…
Nous sommes solidaires des membres de la société civile, universitaire et associative, enlevés et privés de leur liberté…

Nous condamnons la militarisation de la société en général, et plus particulièrement l’utilisation de juridictions militaires contre des civils…
Nous condamnons l’espionnage systématique du pays par le biais du logiciel « Pegasus », décrié mondialement…

Nous appelons nos frères des forces armées à se souvenir qu’ils sont issus du peuple, en font partie, et que l’Article 2 de la Constitution consacre clairement la souveraineté du Peuple.

Fait à Liège, le 6 novembre 2025
 
Par Dr. Ibrahim NJIKAM NSANGOU et Dr. Ir. Jérôme Tchoufang TCHUINDJANG

English

Why are we outraged?

We, members of the Cameroonian community in Belgium,
We are outraged by the current situation in Cameroon, our beloved country...

We bow our heads in memory of the martyrs who were shot dead during peaceful post-election demonstrations, the exact number of whom remains unclear.

We condemn the political violence perpetrated throughout the country, terrorizing the population...
We stand in solidarity with members of civil society, academia, and associations, who have been abducted and deprived of their freedom...

We condemn the militarization of society in general, especially the use of military courts against civilians...
We condemn the systematic spying on the country using the globally denounced “Pegasus” software...

We call on our brothers in the armed forces to remember that they are part of the People, and that Article 2 of the Constitution clearly enshrines the sovereignty of the People.

Liège, November 6, 2025

From  Dr. Ibrahim NJIKAM NSANGOU and Dr. Ir. Jérôme Tchoufang TCHUINDJANG

