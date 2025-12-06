CAMEROUN :: Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation :: CAMEROON

La mort d'Anicet Ekane, figure historique de l'opposition camerounaise, continue de générer une vive polémique au-delà du deuil. Alors que les circonstances de son décès en détention font l'objet de vives contestations, des déclarations récentes d'un membre du gouvernement ont enflammé le débat public. Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a tenu des propos controversés en s'attaquant directement à la mémoire du défunt.

Lors d'une intervention, le ministre a exprimé son agacement face à ceux qui présentent Anicet Ekane comme un « héros national » ou un « martyr ». Pour lui, le vétéran politique a toujours été « du mauvais côté de l'Histoire ». Il est allé plus loin en l'accusant d'avoir organisé des réunions où était planifié l'usage de substances pour manipuler des jeunes et les pousser à l'insurrection. Ces accusations, jetant une ombre lourde sur la réputation d'Ekane, ont été perçues par ses partisans et des observateurs comme un acharnement posthume et une tentative de justifier les conditions de sa détention.

Le ton employé pour évoquer la tragédie a également choqué. Qualifier ce décès de simple « accident de parcours » a paru révéler un cynisme glaçant à beaucoup. Cette expression minimisant la perte d'une vie humaine a profondément blessé la famille et les proches du défunt, qui cherchent avant tout la vérité et le respect. Ces déclarations interviennent dans un contexte politique tendu, marqué par une réélection présidentielle contestée et une répression accrue de la dissidence. L'affaire Ekane dépasse désormais le cadre d'un fait divers judiciaire pour symboliser les fractures profondes et le climat de défiance qui règnent au Cameroun. La gestion de cette crise par les autorités, entre communication officielle et déclarations incendiaires, est scrutée par la communauté nationale et internationale, alors que les appels à une enquête indépendante se multiplient pour faire toute la lumière sur cette disparition tragique.

