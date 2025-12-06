Camer.be
Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation :: CAMEROON

La mort d'Anicet Ekane, figure historique de l'opposition camerounaise, continue de générer une vive polémique au-delà du deuil. Alors que les circonstances de son décès en détention font l'objet de vives contestations, des déclarations récentes d'un membre du gouvernement ont enflammé le débat public. Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a tenu des propos controversés en s'attaquant directement à la mémoire du défunt.

Lors d'une intervention, le ministre a exprimé son agacement face à ceux qui présentent Anicet Ekane comme un « héros national » ou un « martyr ». Pour lui, le vétéran politique a toujours été « du mauvais côté de l'Histoire ». Il est allé plus loin en l'accusant d'avoir organisé des réunions où était planifié l'usage de substances pour manipuler des jeunes et les pousser à l'insurrection. Ces accusations, jetant une ombre lourde sur la réputation d'Ekane, ont été perçues par ses partisans et des observateurs comme un acharnement posthume et une tentative de justifier les conditions de sa détention.

Le ton employé pour évoquer la tragédie a également choqué. Qualifier ce décès de simple « accident de parcours » a paru révéler un cynisme glaçant à beaucoup. Cette expression minimisant la perte d'une vie humaine a profondément blessé la famille et les proches du défunt, qui cherchent avant tout la vérité et le respect. Ces déclarations interviennent dans un contexte politique tendu, marqué par une réélection présidentielle contestée et une répression accrue de la dissidence. L'affaire Ekane dépasse désormais le cadre d'un fait divers judiciaire pour symboliser les fractures profondes et le climat de défiance qui règnent au Cameroun. La gestion de cette crise par les autorités, entre communication officielle et déclarations incendiaires, est scrutée par la communauté nationale et internationale, alors que les appels à une enquête indépendante se multiplient pour faire toute la lumière sur cette disparition tragique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #AnicetEkane #AtangaNji #Justice #LiberteDexpression #CrisePolitique #MANIDEM

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation
Autopsie d’Anicet Ekane : Cameroun face à la justice internationale après le passage en force
Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père
Atanga Nji choqué, ordonne une enquête sur la mort d’Anicet Ekane
Obsèques d'Anicet Ekane : Le Refus d'Aide du Gouvernement et l'Héritage Politique au Cameroun
Mort d'Anicet Ekane : Le FCC Accuse le Régime Biya d'« Assassinat Politique » et de Crime d'État
Morts d'Anicet Ékanè : Le Fils Recadre Sèchement Nathalie Yamb sur la Cause du Décès
Les partenaires internationaux s'unissent pour garantir le bon déroulement des élections
Anicet Ekane, la famille s’oppose à l’autopsie forcée du régime de Yaoundé
Justice pour Anicet Ekanè : Léon Theiller exige la démission d'Atanga Nji et enquête internationale
Vous allez le payer !
COMMENT ANICET EKANE A CESSE DE RESPIRER : L’OPPOSANT REJOINT LES MARTYRS CAMEROUNAIS
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:49
Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation

Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation
10:41
Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle

Café citoyen : des journalistes éclairés sur leur rôle
06:56
Elvis Dirane Megaptche "La dédicace de Assoiffé et Affamé de Christ prévue le 6 décembre prochain"

Elvis Dirane Megaptche "La dédicace de Assoiffé et Affamé de Christ prévue le 6 décembre prochain"
06:49
Football : LALIGA sécurise 6,135 milliards d’euros de droits TV nationaux pour 2027/28–2031/32

Football : LALIGA sécurise 6,135 milliards d’euros de droits TV nationaux pour 2027/28–2031/32
03:29
Portrait: Servais LOCKO, 60 ans : le parcours d’un stratège public aux multiples facettes

Portrait: Servais LOCKO, 60 ans : le parcours d’un stratège public aux multiples facettes

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo