Camer.be
Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest :: CAMEROON

L'onde de choc de l'attentat survenu ce matin à Bamenda Menteh, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, résonne bien au-delà des collines verdoyantes de la ville. Deux gendarmes camerounais ont tragiquement perdu la vie lorsque le véhicule de patrouille à bord duquel ils se trouvaient a heurté un engin explosif improvisé (EEI). Cet acte de violence ciblée, qui s'inscrit dans un contexte de crise anglophone persistante, rappelle avec une brutalité implacable la précarité de la situation sécuritaire dans cette zone.

L'explosion, survenue aux premières heures du jour, a transformé une mission de routine en une scène de deuil et de destruction. Le mode opératoire, l'utilisation d'un EEI, est caractéristique des tactiques adoptées par certains groupes armés séparatistes actifs dans la région. Ces engins, souvent rudimentaires mais d'une efficacité létale contre les véhicules non blindés, sont devenus une menace constante pour les forces de défense et de sécurité (FDS) et, parfois, pour les civils.

En réaction immédiate à cette tragédie, les forces de l'ordre ont rapidement lancé des opérations de ratissage intensives dans le secteur de Bamenda Menteh. Plusieurs individus, soupçonnés d'être impliqués dans la pose de l'explosif ou d'avoir des liens avec les factions armées responsables, ont été interpellés. Ces actions de maintien de l'ordre, bien que nécessaires pour l'enquête et la sécurisation de la zone, suscitent inévitablement des inquiétudes quant au risque d'escalade des tensions et aux droits des personnes arrêtées.

Ce drame vient s'ajouter à une longue série d'incidents violents qui endeuillent le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun depuis le début de la crise. Malgré les tentatives de dialogue et les programmes de reconstruction en cours, la menace séparatiste demeure bien réelle. La persistance de ces attaques à l'EEI souligne la nécessité urgente de trouver une solution politique durable et inclusive pour apaiser ce conflit. La communauté internationale observe avec préoccupation, exhortant toutes les parties à la retenue pour éviter une nouvelle spirale de violence qui ne ferait qu'aggraver la crise humanitaire déjà critique dans la région.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Bamenda #CriseAnglophone #Securite #EEI #NordOuest #Afrique

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest
CAMEROUN INTERVIEW DE BRUNO MPONDO-EPO : ANCIEN HAUT FONCTIONNAIRE DE L’ONU
Crise post-électorale : le Barreau du Cameroun alerte le MINAT sur les détenus
Produits made in Cameroun : NESTLÉ NIDO® GOÛT CACAO EST PROPRE À LA CONSOMMATION
Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres
Passage aux forceps du budget:L’Assemblée Nationale réduite en caisse de résonance du gouvernement
540 Millions FCFA à Bonaberi : Scandale de la Route Bâclée, Symptôme de la Corruption au Cameroun
Djeukam Tchameni,Ekane Anicet, Aba'a Oyono attendus au Tribunal militaire le 28/11/2025.
Violences faites aux femmes : Shanda Tonme interpelle le ministre de la promotion de la femme
Conseil régional de l’Ouest: Des pesanteurs à la décentralisation et 10,5 milliards de budget
Me Michel Penka: « La région a besoin d’une réelle autonomie financière »
Péages automatiques : Tollcam réclame 30 milliards FCFA à l’Etat du Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

22:18
Paul Biya, 93 ans, au Travail Jusqu'à 2h : Pourquoi la Biologie Dément le Mythe du RDPC

Paul Biya, 93 ans, au Travail Jusqu'à 2h : Pourquoi la Biologie Dément le Mythe du RDPC
21:39
Blocus Autour de Maurice Kamto : Le MRC Dénonce la Répression Politique et le Blocus Illégal

Blocus Autour de Maurice Kamto : Le MRC Dénonce la Répression Politique et le Blocus Illégal
20:35
Crise en Guinée-Bissau : Jonathan Dément le Coup d'État, Suspicion de Manœuvre Politique

Crise en Guinée-Bissau : Jonathan Dément le Coup d'État, Suspicion de Manœuvre Politique
20:15
30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar

30 Novembre 1989 : Le Jour Où Ahmadou Ahidjo S’est Éteint en Exil à Dakar
19:11
Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest

Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo