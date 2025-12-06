CAMEROUN :: Blocage Ngaoundéré-Meiganga : 4 Jours de Paralysie, Tensions et Revendications :: CAMEROON

Le principal axe routier du nord du Cameroun vit au rythme d’une paralysie totale. Pour le quatrième jour consécutif, la route nationale reliant Ngaoundéré à Meiganga est entièrement bloquée par des chauffeurs routiers et des habitants, plongeant la région dans une crise de mobilité et une tension palpable. Ce blocage routier dépasse la simple protestation sectorielle et s’est transformé en un mouvement de contestation aux revendications politiques claires.

Les barricades, constituées de poids lourds immobilisés en travers de la chaussée, sont tenues fermement. Les manifestants ont durci leur position et exigent désormais la libération de détenus arrêtés dans le contexte des récentes tensions post-électorales dans le pays. Cette demande ajoute une dimension politique sensible au conflit, rendant les négociations avec les autorités particulièrement complexes. Malgré les interventions répétées des forces de l’ordre, notamment militaires, en début et en fin de journée, aucune avancée n’est en vue. La route reste impraticable, figée dans une impasse.

Les conséquences de cette paralysie sont lourdes pour l’économie et les populations locales. Des centaines de voyageurs coincés, de commerçants et de transporteurs se retrouvent pris au piège, leurs activités et leurs déplacements suspendus. La frustration monte d’heure en heure, alors qu’aucune issue ne semble se profiler du côté des autorités. Cette situation critique sur un axe vital illustre la manière dont les tensions sociales et politiques peuvent se cristalliser et paralyser une région entière, au-delà du cadre initial d’un mécontentement professionnel.

L’absence de « feu vert » pour la circulation, au quatrième jour, souligne la profondeur de la crise et la détermination des protestataires. La route Ngaoundéré-Meiganga est devenue le théâtre silencieux d’une attente tendue, où chaque heure qui passe alourdit le bilan économique et social de ce mouvement.

