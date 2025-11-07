CAMEROUN :: Barrages zone Afrique-Mondial 2026 : La liste de Marc Brys toujours attendue :: CAMEROON

À moins d’une semaine du premier match des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026, le Cameroun se retrouve au cœur d’un étonnant flou sportif. La liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Marc Brys n’a toujours pas été rendue publique, contrairement à d’autres nations engagées dans cette même fenêtre FIFA.

La République démocratique du Congo, prochain adversaire des Lions Indomptables, a déjà officialisé ses choix depuis plusieurs jours.

Pourtant, le technicien belge des lions indomptables du Cameroun n’a eu de cesse d’affirmer qu’il connaissait parfaitement son groupe.

Dans cette logique, les convocations auraient dû simplement relever d’une formalité, surtout au regard de l’enjeu colossal que représentent ces barrages pour tout un pays. Mais la réalité est plus complexe.

Selon plusieurs observateurs, ce retard pourrait être la conséquence directe de la cohabitation toujours tendue entre l’encadrement technique et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Les incompréhensions et bras de fer récents semblent encore laisser des traces et perturber la préparation sereine que réclame ce type d’échéance.

Malgré ce contexte délicat, l’attente du public camerounais reste immense. Qualifier le Cameroun pour une nouvelle Coupe du Monde est perçu comme un impératif national, d’autant que les dernières performances des Lions n’ont pas totalement rassuré. Pour Marc Brys, le mot d’ordre sera clair : convoquer les meilleurs et obtenir le résultat attendu.

Dans un pays où le football est bien plus qu’un sport, les prochaines heures s’annoncent décisives sur le terrain… comme en dehors.

