CRISE POST-ÉLECTORALE : LE SYSTÈME RDPC MAUDIT ET CONDAMNÉ PAR LE PEUPLE CAMEROUNAIS, À L'ERRANCE...

Le 12 octobre 2025, le Peuple Camerounais souverain s’est levé, porté par l’énergie ardente du changement et par la certitude qu’un nouveau chapitre pouvait enfin s’ouvrir.

Le 12 octobre 2025 au soir, près de six millions d’électeurs, sur les plus de huit millions d’inscrits, ont voté pour le candidat consensuel, Issa Tchiroma Bakary, investi par L’UPC – L’Union Pour le Changement – pour conduire une transition de refondation, réviser les institutions et reconsidérer la forme de l’État.

Le 12 octobre 2025, le peuple a cru, une dernière fois, à la possibilité d’une alternance démocratique par les urnes, à l’accouchement sans douleur, dans la paix et la dignité, de la Troisième République, avec son troisième Président de la République.

Le 12 octobre 2025, une houle d’espérances s’est élevée, à la hauteur des 43 années de résilience, de promesses violées et de déceptions infligées par un SYSTÈME RDPC glouton, cynique et cruel.

Le 12 octobre 2025, le Peuple Camerounais souverain a plébiscité le changement et sanctionné avec une fermeté historique :

– la gestion calamiteuse du pays,

– la gabegie financière institutionnalisée,

– l’effondrement des infrastructures routières,

– l’indigence des projets structurants,

– la misère imposée avec cynisme,

– la paupérisation organisée des populations,

– LA MISE SOUS COUPE RÉGLÉE DES INSTITUTIONS.

Le 12 octobre 2025, le Peuple Camerounais souverain a dit NON – dans le calme, la dignité, mais avec une unanimité foudroyante – NON à la gouvernance par procuration, NON au règne des hautes instructions, NON à la confiscation cyclique du verdict des urnes, ouverte depuis 1992 et qui n’a cessé d’enchaîner le pays.

Pour la septième fois depuis l’avènement du multipartisme, le candidat du SYSTÈME RDPC a perdu dans les urnes, ce soir-là du 12 octobre 2025, mais a été proclamé élu par le Conseil Constitutionnel, sous les yeux stupéfaits d’un peuple tétanisé par l’ampleur de l’imposture, par ces résultats manufacturés, fabriqués, grotesques, par la forfaiture d’une décision illégitime.

Puis est venue la répression. Sauvage. Disproportionnée. Méthodique.

Les tueries de civils exerçant leur droit de revendication n’étaient ni spontanées ni accidentelles : elles étaient préméditées, programmées, exécutées avec une haine glaçante, par des forces de défense devenues forces de répression, tirant à balles réelles sur des Camerounais désarmés, qualifiés d’« assaillants » pour justifier l’injustifiable.

Les trois mille arrestations arbitraires, les violences, les rafles et les effacements visaient un seul objectif : étouffer la vérité des urnes, museler toute dénonciation du hold-up électoral, empêcher toute mise au jour des falsifications massives, des fraudes industrielles, de cette IMPOSTURE GIGANTESQUE devenue la signature du SYSTÈME.

Le 27 octobre 2025, l’imposture est officialisée : le Conseil Constitutionnel, contre la volonté claire du Peuple Camerounais souverain, proclame élu le candidat du SYSTÈME RDPC, pourtant battu à plate couture.

La forfaiture légale était scellée.

Sans appel.

Entre-temps, le SYSTÈME avait pris soin, le 25 octobre 2025, de kidnapper ceux qu’il considérait comme les esprits stratégiques de sa défaite :

– le PRÉSIDENT DU MANIDEM, EKANI ANICET GEORGES,

– le Président du MDI, DJEUKAM TCHAMENI,

– le lendemain, le Professeur Aba’a Oyono,

tous soutiens du Président élu dans les urnes, le candidat consensuel, Président du FSNC, Issa Tchiroma Bakary.

Une méthode d’État, sinistrement similaire à l’enlèvement et à l’assassinat de Martinez Zogo.

La victoire du peuple, au soir du 12 octobre 2025, a été un tremblement de terre politique.

Le SYSTÈME RDPC, farouchement hostile à l’expression du suffrage universel, a alors décidé de faire payer au peuple l’audace de sa souveraineté :

– en lui volant sa victoire,

– en lui confisquant sa transition,

– en assassinant dans les rues la preuve que l’alternance pacifique était possible.

Pis encore : le SYSTÈME RDPC a assassiné le Président du MANIDEM, Ekani Anicet, artisan lucide et stratège de la défaite du Président sortant, qui, à 93 ans, sollicitait un huitième mandat après 43 ans d’immobilisme.

Le 1er décembre 2025, le SYSTÈME RDPC ne s’est même plus donné la peine de masquer son exultation morbide après le décès d’Ekani Anicet, fruit d’un assassinat programmé, exécuté avec le froid professionnalisme d’une raison d’État pervertie.

Le désormais Premier Ministre, Ministre de la Défense, Ministre de la Communication et Ministre de l’Administration Territoriale, le « Moulinex », shérif autoproclamé du Président vaincu dans les urnes, Paul ATANGA NJI, a alors osé superposer le blasphème à l’imposture, profanant la mémoire d’un combattant digne, valeureux, exemplaire, déterminé à libérer le Cameroun du NÉOCOLONIALISME DE CLASSE installé depuis 43 ans, et de l’imbécillité d’une caste de cancres agités et cruels.

Pour avoir volé – provisoirement – à mains armées, au prix des arrestations et des tueries, la souveraineté conquise par le peuple au soir du 12 octobre 2025, LE PEUPLE CAMEROUNAIS SOUVERAIN, patient, debout depuis quatre décennies, MAUDIT LE SYSTÈME RDPC ET LE CONDAMNE À L’ERRANCE.

Le SYSTÈME RDPC n’a désormais plus d’autre horizon que :

– justifier l’imposture par de nouvelles impostures,

– couvrir les forfaitures par de nouvelles forfaitures,

– répondre au blasphème par d’autres blasphèmes,

– gouverner dans l’errance, l’aveuglement, la perte de repères,

– étaler au grand jour son incapacité chronique à unir les filles et fils du Cameroun pour construire un pays uni, prospère et émergent à l’horizon 2035.

Et l’Histoire, implacable, retiendra ce verdict :

LE PEUPLE CAMEROUNAIS A PARLÉ.

LE SYSTÈME RDPC A TRAHI.

ET IL EST DÉSORMAIS CONDAMNÉ À L’ERRANCE.

