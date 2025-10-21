Camer.be
L'Union pour le Changement annonce une ville morte pour célébrer Tchiroma
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: L'Union pour le Changement annonce une ville morte pour célébrer Tchiroma :: CAMEROON

L'Union pour le Changement a annoncé une mobilisation nationale exceptionnelle pour ce jeudi 23 octobre 2025. À la suite de sa réunion du 21 octobre, le mouvement invite les Camerounais à célébrer ce qu'il qualifie de victoire écrasante du candidat Issa Tchiroma à l'élection présidentielle du 12 octobre. La forme de cette célébration est pour le moins originale : il s'agit d'observer une ville morte sur l'ensemble du territoire national, en restant chez soi de 6 heures à 18 heures. Cette journée est présentée comme un « jour férié populaire », une manière symbolique d'afficher une adhésion massive à un résultat encore non officialisé.  

Dans son communiqué, l'organisation adresse également un avertissement au Conseil constitutionnel, l'exhortant à proclamer les résultats conformes à la volonté des urnes pour éviter, selon ses termes, de « pousser le peuple à la révolte ». Cet appel intervient dans un contexte post-électoral extrêmement tendu, marqué par des accusations de fraude et une défiance prononcée envers les institutions.

L'Union pour le Changement laisse entendre que le peuple se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légitimes pour défendre sa victoire contre toute tentative de « hold-up électoral ». Elle en profite pour lancer un appel au calme aux autorités civiles et militaires, les invitant à la retenue et à éviter toute provocation. Cette initiative, portée par Anicet Ekane et D. Jeukam Tchameni, illustre la radicalisation du discours politique et la bataille pour la légitimité qui se joue au Cameroun dans l'attente des résultats définitifs.  

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #UnionPourLeChangement #VilleMorte #Tchiroma #Presidentielle2025 #CrisePolitique #ConseilConstitutionnel

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025
L'Union pour le Changement annonce une ville morte pour célébrer Tchiroma
Une enseignante tuée à Garoua dans les tensions post-électorales
La répression post-électorale du MINAT soulève une question cruciale
Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation
Présidentielle 2025 au Cameroun : l'annonce des résultats suscite une vive contestation
Hold-up électoral 2025 : Ekanè et Tchameni alertent sur un risque de révolte populaire
Le Conseil constitutionnel boycotté par l'opposition avant le verdict
Le SDF retire son recours électoral : un coup de théâtre dans la présidentielle camerounaise
23 Octobre au Cameroun : le verdict constitutionnel dans l'attente d'une crise
La vérité des urnes sacrifiée dans les calculs de la commission
Scandale à la commission électorale : un membre brise l'omerta
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:35
Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025

Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire à la présidentielle camerounaise de 2025
00:12
Ebolowa : le maire tente d'étouffer la contestation post-électorale par des dons

Ebolowa : le maire tente d'étouffer la contestation post-électorale par des dons
22:26
L'Union pour le Changement annonce une ville morte pour célébrer Tchiroma

L'Union pour le Changement annonce une ville morte pour célébrer Tchiroma
19:45
Donga-Mantung : un député RDPC enlevé après des accusations de fraude électorale

Donga-Mantung : un député RDPC enlevé après des accusations de fraude électorale
18:37
Une enseignante tuée à Garoua dans les tensions post-électorales

Une enseignante tuée à Garoua dans les tensions post-électorales

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo