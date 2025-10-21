CAMEROUN :: L'Union pour le Changement annonce une ville morte pour célébrer Tchiroma :: CAMEROON

L'Union pour le Changement a annoncé une mobilisation nationale exceptionnelle pour ce jeudi 23 octobre 2025. À la suite de sa réunion du 21 octobre, le mouvement invite les Camerounais à célébrer ce qu'il qualifie de victoire écrasante du candidat Issa Tchiroma à l'élection présidentielle du 12 octobre. La forme de cette célébration est pour le moins originale : il s'agit d'observer une ville morte sur l'ensemble du territoire national, en restant chez soi de 6 heures à 18 heures. Cette journée est présentée comme un « jour férié populaire », une manière symbolique d'afficher une adhésion massive à un résultat encore non officialisé.

Dans son communiqué, l'organisation adresse également un avertissement au Conseil constitutionnel, l'exhortant à proclamer les résultats conformes à la volonté des urnes pour éviter, selon ses termes, de « pousser le peuple à la révolte ». Cet appel intervient dans un contexte post-électoral extrêmement tendu, marqué par des accusations de fraude et une défiance prononcée envers les institutions.

L'Union pour le Changement laisse entendre que le peuple se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légitimes pour défendre sa victoire contre toute tentative de « hold-up électoral ». Elle en profite pour lancer un appel au calme aux autorités civiles et militaires, les invitant à la retenue et à éviter toute provocation. Cette initiative, portée par Anicet Ekane et D. Jeukam Tchameni, illustre la radicalisation du discours politique et la bataille pour la légitimité qui se joue au Cameroun dans l'attente des résultats définitifs.

