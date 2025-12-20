Huawei Cameroun lance la 10e édition de la Huawei ICT Competition :: CAMEROON

Huawei Cameroun a officiellement lancé la 10e édition de la Huawei ICT Competition, son tournoi international phare dédié à la promotion des talents dans les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et l’électrotechnique. Du 28 novembre au 12 décembre 2025, le géant des télécommunications a mené une vaste campagne d’information et de sensibilisation auprès des étudiants dans plusieurs villes universitaires du pays, notamment à Yaoundé, Douala, Ngaoundéré et Buea.

Les équipes de Huawei ont ainsi rencontré les étudiants de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY), de l’Institut Africain d’Informatique (IAI Cameroun), de l’Institut Universitaire de la Côte (IUC), de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Douala, ainsi que des universités de Ngaoundéré et de Buea. Au total, près de 2 000 étudiants issus de plusieurs établissements à travers le Cameroun ont pris part à ces échanges, marquant un engouement croissant pour cette compétition devenue un rendez-vous incontournable pour les jeunes passionnés de numérique.

Organisée chaque année par Huawei depuis 2015, la Huawei ICT Competition s’inscrit dans le prolongement du programme Huawei ICT Academy, qui vise à encourager le transfert de compétences et le développement des talents dans les domaines des TIC. L’objectif principal de ce concours est de valoriser les compétences pratiques des étudiants et leur capacité à mettre en application les connaissances acquises au cours de leur formation.

La compétition se déroule en trois grandes étapes. La phase nationale permet de sélectionner les neuf meilleurs étudiants camerounais, répartis en trois équipes qui représenteront le pays dans les spécialités Network, Cloud et Computing Track. Les équipes qualifiées accèdent ensuite à l’étape régionale, avant de se mesurer aux meilleures équipes du monde lors de la grande finale internationale organisée à Shenzhen, en Chine.

En marge de cette compétition pratique, Huawei offre également aux candidats la possibilité de participer à l’« Innovation Competition ». Cette catégorie, ouverte à partir de l’étape régionale, réunit des équipes composées de trois étudiants et d’un instructeur issu d’un même établissement. Les participants sont appelés à concevoir et mettre en œuvre des solutions innovantes qui résolvent des problèmes réels rencontrés par leur environment (santé, agriculture, transport, éducation…), en s’appuyant sur des technologies de pointe telles que l’Intelligence Artificielle, Ascend, CANN, MindSpore, le cloud natif ou encore Open Harmony, en y associant d’autres technologies telles que le Big Data, IoT, le Cloud.

Au cours des différentes campagnes d’information, les étudiants ont bénéficié d’orientations détaillées sur les modalités de participation. Des présentations et des vidéos ont permis de mettre en lumière les nombreuses opportunités offertes par la compétition, tant en matière de formation que d’exposition internationale.

Les responsables académiques ont salué cette initiative. Pour M. David Tsopbeng, Directeur de l’Institut Universitaire de la Côte, « Huawei offre une très grande opportunité aux étudiants de l’IUC, qu’ils doivent saisir pour ouvrir de nouveaux horizons à la construction de leur avenir professionnel ». De son côté, M. Armand Claude Abanda, Représentant résident de l’IAI Cameroun, a rappelé que « par le passé, des étudiants de l’IAI ont brillé à deux reprises en Chine dans le cadre des activités de Huawei pour le développement des talents en TIC », exprimant l’espoir de nouveaux succès lors de cette édition.

Les étudiants eux-mêmes se disent motivés. Alain Rostand Fouaze Fouaze, de l’Université de Ngaoundéré, estime que « ce séminaire a motivé beaucoup de personnes à relever le challenge organisé par Huawei pour les talents en TIC ». À SUPPTIC, Leugan Michelle Amanda a souligné le caractère « intéressant et créatif » de la présentation, qui a permis de mieux comprendre les opportunités offertes par Huawei et d’encourager la participation aux prochaines éditions.

Cette année marque la 10e édition de la Huawei ICT Competition à l’échelle mondiale et la 6e participation du Cameroun. Lors de l’édition précédente, les équipes camerounaises des Innovation Track et Network Track se sont particulièrement illustrées, en décrochant respectivement la 1ère et la 2e place à la finale internationale, face à 47 pays participants.

Saluant ces performances, M. Hissans Zhang, Directeur des Relations Publiques de Huawei Cameroun, a déclaré que « ces résultats démontrent le potentiel que Huawei a identifié en s’installant au Cameroun ». Il a rappelé les 20 années de collaboration entre Huawei et le gouvernement camerounais, axées sur le développement des infrastructures et des compétences technologiques, tout en soulignant le talent et la créativité des jeunes Camerounais capables de rivaliser avec des nations technologiquement avancées.

À l’issue de cette phase de sensibilisation, les candidats inscrits devront passer un examen préliminaire en ligne d’une durée d’une heure. Cette épreuve permettra de sélectionner les finalistes de l’étape nationale, à savoir 30 candidats pour le Network Track, 20 pour le Cloud Track et 20 pour le Computing Track, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle aventure technologique pour les talents camerounais.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp