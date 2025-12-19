Camer.be
l’ACIMESI trace une nouvelle voie pour la métallurgie
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: l’ACIMESI trace une nouvelle voie pour la métallurgie :: CAMEROON

Face aux défis de compétitivité et de fragmentation qui freinent encore l’industrie du métal en Afrique centrale, une initiative majeure vient de voir le jour. L’ACIMESI, nouvelle Association camerounaise des industries métallurgiques et sidérurgiques, ambitionne de fédérer les acteurs du secteur pour peser à l’échelle sous-régionale.

Officiellement lancée ce jour, la structure entend transformer les contraintes locales en opportunités économiques durables. Entre coopération industrielle, veille stratégique et influence institutionnelle, l’ACIMESI veut changer les règles du jeu. 

Industrie Métallurgique : L'ASSOCIATION CAMEROUNAISE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES ET SIDÉRURGIE (ACIMESI) déploie sa vision pour unifier le secteur dans la sous-région

Face à la nécessité d'une intégration économique plus forte, une nouvelle structure voit le jour. L’ACIMESI se positionne comme le nouveau carrefour stratégique pour les industriels du métal, avec pour ambition de transformer les défis locaux en opportunités régionales.

Le paysage industriel de la sous-région s'enrichit d'un nouvel acteur majeur.

L’annonce a été officialisée ce jour : l’ACIMESI (Association camerounaise des industries métallurgiques et sidérurgiques) lance ses activités, marquant le début d'une nouvelle ère de coopération pour la filière du métal.


Cette initiative naît d'une volonté claire : briser l'isolement des entreprises nationales pour créer une véritable force industrielle capable de peser à l'échelle de la sous-région.

Une réponse aux défis transfrontaliers

L’ACIMESI arrive avec une mission d'envergure : harmoniser et faciliter. L'organisation se présente non pas comme une simple administration, mais comme un écosystème d'affaires. Son objectif est de fluidifier les échanges entre les acteurs de la zone, permettant à une entreprise locale de trouver plus aisément des débouchés ou des partenaires dans les pays voisins.
Ce qui vient avec l'ACIMESI

L'émergence de cette structure promet de redéfinir les règles du jeu pour les acteurs du secteur, en apportant des leviers solides :
●    Un poids institutionnel accru : En regroupant les voix des industriels, l'ACIMESI entend dialoguer et collaborer avec les gouvernements et les institutions économiques régionales pour défendre les intérêts de la filière.
●    L'accès privilégié à l'information : Dans un marché mondial volatil, l'association se positionne comme un centre de veille stratégique, capable d'anticiper les fluctuations des coûts matières et les évolutions réglementaires avant qu'elles n'impactent les usines.
●    La puissance du réseau : L'ACIMESI a pour vocation de devenir le "cercle de confiance" de la métallurgie. Appartenir à cet environnement, c'est bénéficier d'une crédibilité immédiate auprès des donneurs d'ordres et des institutions financières.

L'ère de la coopération est ouverte

Avec ce lancement, l'ACIMESI envoie un signal fort : le temps où chaque industriel affrontait seul les tempêtes du marché est révolu. La structure est désormais en place, prête à accueillir les dynamiques qui feront l'industrie de demain.
Les acteurs de la métallurgie, soucieux de pérenniser leur activité et de s'ouvrir au marché sous-régional, disposent désormais d'une plateforme dédiée à leur croissance. L'ACIMESI invite dès à présent l'ensemble des professionnels du secteur à se rapprocher de son secrétariat pour découvrir sa feuille de route et ses projets structurants pour l'année à venir.

Pour plus d’informations sur l’ACIMESI et ses missions :
●    Site Web : https://www.acimesi.org /

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Le Professeur Moïse Timtchueng sort du silence après des menaces à Dschang
l’ACIMESI trace une nouvelle voie pour la métallurgie
Attentat à Bamenda : le Général Housseni Djibo visé sur fond de crise post-électorale
Drame à Bekoko : un camionneur roule mortellement sur son assistant endormi
Marginalisation: Les femmes en situation de handicap, les invisibles de la démocratie
Michael CHEDJOU :le jeune prodige de l'architecture parle du maquis au Kamerun à travers un projet
Enlèvement du Professeur Moïse Timtchueng: Le MRC appelle à une libération immédiate
Renvoi au 15 janvier par la Cour Suprême de l’examen du pourvoi en cassation de Sisiku Ayuk Tabe
ANICET EKANÉ : ARCHÉOLOGIE D’UNE MORT RÉUSSIE par Serge Alain GODONG
Mort tragique d'un ressortissant guinéen à Namur:Le communiqué de l'ambassade de la Guinée
39 milliards de FCFA pour étendre la vidéosurveillance sur tout le territoire
Abandon de bébé au Cameroun : le cri de détresse d'une mère et le sort de Purity
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:40
Cameroun : la Compagnie fruitière mise en demeure pour manquements graves au Haut-Penja

Cameroun : la Compagnie fruitière mise en demeure pour manquements graves au Haut-Penja
02:17
Le Professeur Moïse Timtchueng sort du silence après des menaces à Dschang

Le Professeur Moïse Timtchueng sort du silence après des menaces à Dschang
00:53
Maurice Kamto co-lauréat du Prix Boutros Boutros-Ghali pour la paix et la démocratie

Maurice Kamto co-lauréat du Prix Boutros Boutros-Ghali pour la paix et la démocratie
23:41
l’ACIMESI trace une nouvelle voie pour la métallurgie

l’ACIMESI trace une nouvelle voie pour la métallurgie
15:05
Attentat à Bamenda : le Général Housseni Djibo visé sur fond de crise post-électorale

Attentat à Bamenda : le Général Housseni Djibo visé sur fond de crise post-électorale

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro

L'actualité en vidéo