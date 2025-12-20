Camer.be
Maurice Kamto co-lauréat du Prix Boutros Boutros-Ghali pour la paix et la démocratie
Maurice Kamto co-lauréat du Prix Boutros Boutros-Ghali pour la paix et la démocratie

Le rayonnement intellectuel et politique du Cameroun franchit une nouvelle étape sur la scène internationale avec l'annonce officielle des lauréats d'une distinction prestigieuse. Le Professeur Maurice Kamto vient d'être désigné co-vainqueur du Prix Boutros Boutros-Ghali, une récompense de haute volée qui rend hommage à l'héritage de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies. Ce prix, d'une valeur symbolique et financière de dix mille dollars, est attribué aux personnalités d'exception dont les travaux et l'engagement favorisent la résolution des conflits, la promotion de la démocratie et la protection des droits fondamentaux à travers le monde.

Pourtant, malgré l'importance de cette reconnaissance mondiale, le lauréat n'a pas pu se rendre à Paris pour la cérémonie de remise des trophées. Dans une déclaration marquante effectuée ce jour, l'homme politique a expliqué son absence par la complexité de la situation politique actuelle dans son pays d'origine. Cette décision souligne les tensions persistantes qui pèsent sur les acteurs de l'opposition au Cameroun et met en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontés ceux qui luttent pour l'alternance et les réformes institutionnelles. Son absence physique lors de l'événement n'a cependant pas diminué la portée de son discours, relayé par les organisateurs et ses partisans.

La figure de Boutros Boutros-Ghali, premier Africain et premier diplomate issu du monde arabe à diriger l'ONU entre 1992 et 1996, reste un modèle pour tous ceux qui œuvrent dans les domaines de la diplomatie et du plaidoyer. En associant le nom du leader camerounais à ce grand serviteur de la paix, le comité d'attribution valide la pertinence du combat pour les droits de l'homme mené sur le continent. Ce prix honore non seulement le juriste éminent mais aussi le diplomate dont la carrière a été marquée par une volonté constante de conciliation et de dialogue au milieu de crises internationales majeures.

L'obtention de ce trophée par le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun intervient dans un climat post-électoral toujours aussi fragile à Yaoundé. Pour la communauté internationale, ce geste fort des jurys souligne l'importance de préserver les acquis de la démocratie dans des contextes de transition souvent tumultueux. Alors que le lauréat reste contraint par les réalités politiques locales, cette distinction internationale renforce sa stature de leader incontournable et rappelle que les questions de justice et de liberté transcendent les frontières nationales pour devenir des enjeux de gouvernance mondiale.

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

