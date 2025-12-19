Camer.be
Le Professeur Moïse Timtchueng victime d'une disparition forcée à Dschang
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Le Professeur Moïse Timtchueng victime d'une disparition forcée à Dschang :: CAMEROON

L'émotion est vive au sein de la communauté universitaire et de la société civile camerounaise après l'annonce d'un événement tragique qui secoue la région de l'Ouest. Depuis plusieurs jours, le sort d'un éminent intellectuel suscite une angoisse grandissante à travers tout le pays et au-delà des frontières. Le Professeur Moïse Timtchueng, figure respectée du monde académique et expert reconnu en droit, a été enlevé par des individus dont l'identité demeure inconnue. Cette situation critique, survenue dans des circonstances particulièrement troubles, jette un voile d'ombre sur la sécurité des intellectuels et l'intégrité de ceux qui consacrent leur vie à la transmission du savoir.

La plateforme de défense des droits ledroitau237 a officiellement lancé l'alerte concernant cette disparition forcée qui frappe de plein fouet l'excellence éducative nationale. Enseignant émérite et dévoué à la formation de la jeunesse, cet homme de savoir est aujourd'hui privé de sa liberté sans qu'aucune information officielle ne vienne éclairer ses proches, ses collègues ou ses étudiants sur son état de santé ou son lieu de détention actuel. Le silence persistant des autorités compétentes face à cet acte de violence renforce le sentiment d'insécurité et d'injustice au sein de l'opinion publique qui refuse de voir de tels actes se banaliser.

Cet enlèvement ne représente pas seulement une attaque individuelle mais constitue une atteinte flagrante aux droits de l'homme et aux principes fondamentaux de la République. En s'en prenant à un pilier de l'Université de Dschang, les auteurs de cet acte visent directement le cœur de la production intellectuelle du pays. L'appel à la conscience nationale est désormais relayé par de nombreuses voix qui exigent la vérité et la libération immédiate de l'universitaire afin qu'il puisse retrouver ses amphithéâtres sans délai.

Face à cette dérive inquiétante au Cameroun, la mobilisation s'organise pour exiger des comptes et protéger les libertés académiques. La solidarité internationale est vivement sollicitée pour suivre avec attention cette violation des droits fondamentaux. La sécurité des citoyens, et particulièrement celle des formateurs des générations futures, ne doit en aucun cas faire l'objet de tractations ou de répression. Le retour à la lumière du Professeur Timtchueng est une nécessité absolue pour restaurer la confiance dans les institutions et garantir le respect sacré de la vie humaine sur l'ensemble du territoire national.

#MoiseTimtchueng #Cameroun #Dschang #Justice #DroitsHumains #LiberteAcademique #Alerte

