Cameroun vs RCA : la polémique Starlink divise les partisans du RDPC
Cameroun vs RCA : la polémique Starlink divise les partisans du RDPC

Le paysage numérique en Afrique centrale traverse une zone de turbulences marquée par des choix politiques divergents entre voisins. Alors que la République centrafricaine vient d'inaugurer officiellement l'accès aux services de Starlink pour dynamiser son économie numérique, le contraste avec la politique camerounaise suscite une vague d'indignation jusque dans les rangs de la majorité présidentielle. La saisie récente de kits de connexion par la douane camerounaise, présentée comme une victoire administrative sur les réseaux sociaux, a agi comme un catalyseur de frustrations pour de nombreux observateurs et acteurs politiques locaux.

Alain Roosevelt Tidjio, suppléant de député du RDPC, a publiquement exprimé son amertume face à ce qu'il perçoit comme un recul technologique pour son pays. Le responsable politique s'interroge sur l'incapacité du géant régional à s'adapter aux innovations alors que des nations voisines, pourtant dépourvues d'accès à la mer, parviennent à offrir une connectivité de pointe à leurs citoyens. Cette situation met en lumière les tensions entre la volonté de contrôle réglementaire et l'urgence d'une modernisation des infrastructures. Selon Tidjio, le spectacle de l'administration célébrant la confiscation de matériel technologique comme un trophée de guerre témoigne d'une déconnexion préoccupante avec les réalités du marché mondial.

Le débat dépasse le simple cadre technique pour toucher à la gestion quotidienne de l'innovation et aux obstacles administratifs qui freinent le développement du secteur privé. Pour les partisans du gouvernement, il devient de plus en plus difficile de justifier les lenteurs bureaucratiques face au dynamisme des voisins immédiats. La transformation digitale du pays semble entravée par une régulation rigide qui prive les entrepreneurs et les travailleurs camerounais d'outils pourtant essentiels à l'amélioration de leurs conditions de travail. Cette critique interne souligne l'urgence pour les autorités de repenser leur approche vis-à-vis des fournisseurs globaux de services internet par satellite.

L'enjeu est désormais de savoir si le cri d'alarme lancé par ces cadres politiques sera entendu par le ministère des Postes et Télécommunications. La comparaison avec la RCA agit comme un miroir déformant qui expose les faiblesses d'une stratégie numérique nationale perçue comme trop défensive. Alors que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale s'ouvrent progressivement à ces nouvelles solutions, le risque d'un isolement technologique devient une réalité politique concrète pour le Cameroun, mettant sous pression un exécutif confronté à une demande croissante de transparence et de modernité.

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

