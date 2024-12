CAMEROUN :: Le ministère de la Santé publique et l'ACMS renforcent leur collaboration :: CAMEROON

Dans le cadre de son engagement à renforcer la collaboration avec ses partenaires, le directeur de la Coopération (DCOOP) du ministère de la Santé publique (MINSANTE), Dr Robert BIDJANG, a effectué une visite de prise de contact au siège de l’Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS), ce 18 décembre 2024. Il était accompagné de deux de ses collaborateurs.

Lors de cette rencontre, Annie Michele MABALLY, directrice exécutive de l’ACMS, a présenté l’ONG, soulignant son soutien constant au ministère de la Santé publique depuis 28 ans. Elle a mis en avant les efforts de l’ACMS dans la promotion de la santé publique à travers le pays.

Dr Robert BIDJANG a exprimé sa satisfaction quant à l'impact significatif des actions de l’ACMS et a félicité l’organisation pour ses initiatives sur le terrain. Il a également apprécié l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a souligné l'importance d'une collaboration renforcée avec les partenaires, notamment les ONG, pour atteindre les objectifs de développement tels que prescrits par la Stratégie Nationale de Développement (SND30) ainsi que les objectifs de santé prioritaires du MINSANTE.

Le DCOOP a rappelé les priorités du MINSANTE, notamment la Couverture Santé Universelle (CSU), la santé reproductive (SR), et le renforcement des dispositifs communautaires. Il a recommandé la désignation d’un point focal technique à l’ACMS afin d'améliorer la communication via une plateforme collaborative, ce qui permettrait d’accompagner plus efficacement les projets soutenus par le gouvernement.

Pour ce qui la concerne, Madame MABALLY a souligné l'importance d'une meilleure coordination entre le gouvernement et les partenaires pour maximiser l'impact des actions entreprises, surtout lors des interactions avec les bailleurs de fonds.

La visite s'est poursuivie par une présentation des infrastructures de l'ACMS, notamment le magasin de stockage. Cette visite a permis à l’équipe du MINSANTE d’évaluer les capacités logistiques de l'ACMS et son engagement à garantir la disponibilité des produits de santé sur tout le territoire. Cette rencontre marque une étape significative dans le renforcement des relations entre l'ACMS et le MINSANTE, ouvrant la voie à une collaboration plus étroite pour améliorer la santé des populations camerounaises.

La visite a pris fin par une photo de famille, symbolisant ainsi l’unité et l’engagement commun vers un objectif de santé publique.