CAMEROUN :: Le Professeur Moïse Timtchueng sort du silence après des menaces à Dschang :: CAMEROON

La ville universitaire de Dschang a été le théâtre d'une vive inquiétude ces derniers jours suite à la situation préoccupante entourant l'enseignant émérite Moïse Timtchueng. Le climat de tension a débuté le mardi 9 décembre 2025 lorsque l'universitaire a été contraint de s'éloigner précipitamment de sa résidence après avoir été informé de la présence d'individus suspects aux abords de son domicile. Ces mouvements inhabituels, marqués par une surveillance étroite des accès de sa maison, se sont répétés durant quarante-huit heures, plongeant sa famille dans une pression psychologique insupportable. Face à ce qui s'apparentait initialement à une disparition forcée, la plateforme ledroitau237 a rapidement lancé une alerte pour mobiliser l'opinion publique nationale et internationale sur le sort de cet agrégé de droit privé.

L'alerte diffusée le 18 décembre 2025 soulignait l'absence d'informations officielles sur son état de santé ou son lieu de détention supposé, créant un sentiment d'angoisse profonde chez ses collègues et étudiants. Pour les défenseurs des libertés, s'attaquer à un homme consacrant sa vie à la transmission du savoir constitue un acte d'une gravité exceptionnelle qui blesse l'ensemble du corps social camerounais. Cet appel vibrant visait à exiger des autorités compétentes des comptes sur la sécurité de ce pilier de l'institution académique, tout en rappelant que le respect de la vie humaine est sacré. La mobilisation citoyenne est alors apparue comme le dernier rempart contre l'arbitraire au Cameroun, forçant ainsi l'obscur projet visant l'enseignant à battre en retraite devant la solidarité populaire.

Dans une déclaration publique datée du 19 décembre 2025, le Professeur Moïse Timtchueng a finalement annoncé son retour auprès de sa famille, mettant fin à plusieurs jours d'incertitude. Il a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers la chaîne de sympathie qui s'est mobilisée dès que les faits ont été portés à la connaissance du public, attestant de l'important capital affectif dont il bénéficie auprès de ses concitoyens. Bien que l'épreuve ait été particulièrement éprouvante, l'universitaire réaffirme son attachement aux valeurs démocratiques et aux vertus du débat républicain contradictoire. Cette issue positive démontre que la vigilance collective reste un levier majeur pour préserver la paix et la convivialité au sein de la nation.

Toutefois, cette affaire met en lumière la fragilité de la sécurité des intellectuels dans un contexte où les pressions peuvent rapidement se transformer en menaces physiques. Le retour de l'enseignant dans ses amphithéâtres à Dschang est un signal fort pour la communauté académique qui refuse la banalisation de la répression. La protection des droits de l'homme et l'intégrité des enseignants doivent demeurer des piliers inviolables de la République pour garantir l'avenir des générations futures. Si le calme semble revenu, cet épisode rappelle la nécessité constante pour la société civile de rester en éveil face aux atteintes flagrantes aux libertés fondamentales qui peuvent survenir sans préavis.

