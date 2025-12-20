-
© Camer.be : Toto Jacques
- 20 Dec 2025 02:17:53
- |
- 359
- |
-
CAMEROUN :: Le Professeur Moïse Timtchueng sort du silence après des menaces à Dschang :: CAMEROON
La ville universitaire de Dschang a été le théâtre d'une vive inquiétude ces derniers jours suite à la situation préoccupante entourant l'enseignant émérite Moïse Timtchueng. Le climat de tension a débuté le mardi 9 décembre 2025 lorsque l'universitaire a été contraint de s'éloigner précipitamment de sa résidence après avoir été informé de la présence d'individus suspects aux abords de son domicile. Ces mouvements inhabituels, marqués par une surveillance étroite des accès de sa maison, se sont répétés durant quarante-huit heures, plongeant sa famille dans une pression psychologique insupportable. Face à ce qui s'apparentait initialement à une disparition forcée, la plateforme ledroitau237 a rapidement lancé une alerte pour mobiliser l'opinion publique nationale et internationale sur le sort de cet agrégé de droit privé.
L'alerte diffusée le 18 décembre 2025 soulignait l'absence d'informations officielles sur son état de santé ou son lieu de détention supposé, créant un sentiment d'angoisse profonde chez ses collègues et étudiants. Pour les défenseurs des libertés, s'attaquer à un homme consacrant sa vie à la transmission du savoir constitue un acte d'une gravité exceptionnelle qui blesse l'ensemble du corps social camerounais. Cet appel vibrant visait à exiger des autorités compétentes des comptes sur la sécurité de ce pilier de l'institution académique, tout en rappelant que le respect de la vie humaine est sacré. La mobilisation citoyenne est alors apparue comme le dernier rempart contre l'arbitraire au Cameroun, forçant ainsi l'obscur projet visant l'enseignant à battre en retraite devant la solidarité populaire.
Dans une déclaration publique datée du 19 décembre 2025, le Professeur Moïse Timtchueng a finalement annoncé son retour auprès de sa famille, mettant fin à plusieurs jours d'incertitude. Il a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers la chaîne de sympathie qui s'est mobilisée dès que les faits ont été portés à la connaissance du public, attestant de l'important capital affectif dont il bénéficie auprès de ses concitoyens. Bien que l'épreuve ait été particulièrement éprouvante, l'universitaire réaffirme son attachement aux valeurs démocratiques et aux vertus du débat républicain contradictoire. Cette issue positive démontre que la vigilance collective reste un levier majeur pour préserver la paix et la convivialité au sein de la nation.
Toutefois, cette affaire met en lumière la fragilité de la sécurité des intellectuels dans un contexte où les pressions peuvent rapidement se transformer en menaces physiques. Le retour de l'enseignant dans ses amphithéâtres à Dschang est un signal fort pour la communauté académique qui refuse la banalisation de la répression. La protection des droits de l'homme et l'intégrité des enseignants doivent demeurer des piliers inviolables de la République pour garantir l'avenir des générations futures. Si le calme semble revenu, cet épisode rappelle la nécessité constante pour la société civile de rester en éveil face aux atteintes flagrantes aux libertés fondamentales qui peuvent survenir sans préavis.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Cameroun : la Compagnie fruitière mise en demeure pour manquements graves au Haut-Penja
Le Professeur Moïse Timtchueng sort du silence après des menaces à Dschang
Maurice Kamto co-lauréat du Prix Boutros Boutros-Ghali pour la paix et la démocratie
l’ACIMESI trace une nouvelle voie pour la métallurgie
Attentat à Bamenda : le Général Housseni Djibo visé sur fond de crise post-électorale
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1024673
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 561254
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 448746
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386160
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 218760
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 210651