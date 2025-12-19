CAMEROUN :: Hommages de Shanda Tonme à Joseph Kadji Defoso :: CAMEROON

Un homme, une œuvre et une mémoire pour l’éternité. Les modèles ne meurent jamais, ils sont perpétués par la continuité de leurs actions exemplaires pour la solidarité, la compassion et le bonheur de l’humanité. La Fondation éponyme témoigne

A petits pas et à petits gestes chargés de symboles, la Fondation Joseph Kadji Defoso nous délivre son message à travers un éloquent, humble et salutaire travail de mémoire, un travail nourri de la sagesse du patriarche qui s’en est allé voici quelques années déjà, mais qui n’est pas mort et ne saurait mourir ni nous quitter, qui est là, vivant, expressif et impressionnant de solidarité et de compassion.

Ce n’est pas K Hôtel qui fait partie des attractions incontournables du centre des affaires de la capitale économique à Douala, ce n’est pas le fameux jeu pamplemousse qui révolutionna l’industrie brassicole, et ce n’est pas la célèbre et affectueuse bière pour laquelle, le patriarche nous a renseigné et enseigné, « qu’il a fallu du temps ». C’est tout simplement l’humanisme, le destin partagé et émotionnel de la manifestation des profondeurs insoupçonnés et affectueux, d’un héritage savant et pragmatique, discret mais efficace autant qu’admirable.

Nous parlons de la Fondation Joseph Kadji defoso à qui nous rendons hommage doublement. D’abord à l’homme, au Patriarche, au père, au citoyen, au patriote, au nationaliste et à l’Africain tout court qui fut l’ami de toutes les classes d’âge et de toutes les chapelles. Débout, devant l’hôtel Arcade dont la façade porte les traces noircies d’un acte criminel posé la veille par des voyous, le père eut cette ultime interrogation : « mon fils shanda, mais pourquoi les gens ont fait ça ? Est-ce que c’est pour moi que j’ai construit Arcade ? C’est pour le pays, c’est pour vous les jeunes. Moi Kadji votre père j’ai déjà travaillé beaucoup et vu beaucoup de choses. Cet hôtel c’est pour vous, c’est pour le Cameroun ». Tout simplement juste et prémonitoire. D’où le deuxième hommage, aux braves, vaillants et sages héritiers.

La Fondation Kadji, vous connaissez ? Peut-être pas ou pas assez. La Clinique universitaire des montagnes qui fait partie de l’université des montagnes située à Banekane/Banganté, vous connaissez ? Sans doute pas assez non plus. Voici donc, des œuvres et des hommes, des rêves et des gestes, des actions, des espoirs et des modèles qui se rencontrent, se parlent, se côtoient et s’entraident dans un silence et une humilité qui interpellent, conseillent et affichent le modèle, l’exemple à suivre.

L’histoire, c’est la visite de la Fondation Joseph Kadji Defoso au campus de l’université des montagnes ce jeudi 18 décembre 2025. Accueillis par la présidente, le professeur Jeanne Ngogang entourée de son staff et des étudiants, le haut représentant de la Fondation, monsieur Francis Mbongue, a remis un don de matériels et d’équipements médicaux de première urgence et de premier choix, pour la Clinique universitaire des montagnes, dont on ne compte plus les vies sauvées après les accidents récurrents sur les grands axes de l’ouest.

Ne pas saluer bruyamment le geste, ne pas l’encenser, ne pas dire merci et se lever pour applaudir des deux mains et de plein cœur, à un moment où ce qui manque le plus c’est la prise en charge sanitaire dans notre pays, c’est faire preuve d’égoïsme impardonnable. C’est la mémoire du père, du patriarche, de l’Homme que fut Kadji Defoso qui nous parle, enseigne et renseigne, tant ses émotions vives mais calmes et contenues devant la façade noircie de l’hôtel attaqué, sonnent encore comme un appel au patriotisme et à la conscience de ce que, chaque geste de développement, chaque investissement, chaque main tendue et chaque élan de solidarité, participe de la constitution du patrimoine commun de notre pays.

MERCI

Le 19 décembre 2025

