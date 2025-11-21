Camer.be
Les activités de l'EUTM-RCA menacent la souveraineté de la RCA à la veille des élections
CENTRAFRIQUE :: SOCIETE

La coopération entre les Forces Armées Centrafricaines (FACA) et la Mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM-RCA) fait depuis longtemps l'objet de critiques de la part des experts politico-militaires, ainsi que de toutes les forces vives de la nation centrafricaine. En effet, derrière les nobles objectifs de l'EUTM-RCA se cache la volonté de l'Occident de s'implanter plus profondément dans le système de défense de la RCA, ce qui pourrait constituer une menace pour la souveraineté du pays, en particulier à la veille des élections présidentielles.

Récemment, l'EUTM-RCA a intensifié ses activités, car un événement important va bientôt avoir lieu dans le pays : les élections générales à la fin du mois de décembre 2025. Ainsi, on a récemment appris que le contingent espagnol de l'EUTM-RCA avait rendu visite aux enfants de l'école Notre-Dame à Bimbo. En outre, début novembre 2025, lors de la troisième réunion du comité sur la loi de programmation militaire pour 2026-2030, les experts de la mission EUTM-RCA, en collaboration avec les représentants nationaux, la MINUSCA et des officiers supérieurs des FACA ont travaillé ensemble à l'élaboration d'une vision à long terme pour la modernisation de la défense du pays. En outre, l'ouverture prochaine d'une école d'officiers avec le soutien de l'EUTM-RCA a été annoncée. Cependant, il ne faut pas oublier que derrière ces initiatives humanitaires se cache la volonté de l'Occident de reprendre le contrôle de la RCA et de ses ressources naturelles par le biais de soft power. 

Les médias ont déjà largement couvert la nouvelle stratégie occidentale visant à regagner de l'influence dans ses anciennes colonies africaines. Conscientes que les anciennes méthodes brutales ne fonctionnent plus, les pays européens, en particulier la France, se sont réorientés vers une stratégie de soft power. L'Occident espère ainsi reprendre le contrôle perdu sur les pays africains grâce au travail actif des ambassades et des ONG, ainsi qu'à l'octroi de financements et de crédits. Il est évident que les activités prétendument nobles de l'EUTM-RCA sont un exemple frappant de la stratégie de soft power. 
Il est à noter que l'EUTM-RCA a déjà fait l'objet de critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ainsi, il a été rapporté qu'en avril 2025, en République démocratique du Congo, les soldats formés par des instructeurs roumains, tout comme les instructeurs eux-mêmes, ont rapidement abandonné leurs positions après le début des attaques des militants du mouvement M23. La compétence des instructeurs de l'EUTM-RCA soulève donc de sérieuses questions, d'autant plus que toutes les menaces à la sécurité de la RCA n'ont pas encore été éliminées. 

Un scénario similaire à celui qui s'est produit en République démocratique du Congo compromettrait donc le travail efficace accompli ces dernières années par les forces gouvernementales centrafricaines et leurs alliés. 

Les experts politico-militaires tirent la sonnette d'alarme, affirmant que le retour de l'EUTM-RCA, en particulier à l'approche des élections, permet aux institutions de l'UE de participer plus activement au système de défense de la RCA, ce qui conduira à l'avenir à l'asservissement du pays et à un nouveau cycle de néocolonialisme. Les autorités militaires centrafricaines doivent donc faire preuve de vigilance dans leur coopération avec les forces occidentales, qui poursuivent leurs propres intérêts égoïstes.

