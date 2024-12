CAMEROUN :: Niska le rappeur français explose la scène du palais des sports ce 21 décembre :: CAMEROON

Les adeptes et fans de l'artiste sont déjà prêts à vivre un moment inoubliable ce soir au palais polyvalent des sports de Yaoundé , devant la kyrielle d'évènements organisés ce jour et même cette fin d'année au Cameroun .

La ville au 7 collines, Yaoundé , brille de mille feux et vibre aux couleurs de ce concert mémorable, un branding de feu, avec des hôtesses trillées sur le volet qui ne passent pas inaperçue dans les rues de la cité capitale Yaoundé.

Le rappeur français NISKA est de retour 6 ans après son premier concert en terre camerounaise , en 2018 au palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Cette fois, si celui là qu'on surnomme le "Charo" ne sera pas seul , une grosse affiche barre l'entrée du palais des sports de Yaoundé. "K-Tino" la femme du peuple, donnera le ton , de la voix, de prestance inoubliable aux côtés des artistes camerounais de musique dite urbaine.

Pour cet évènement exceptionnel il fallait y penser. Ceci a été possible grâce à l'ingéniosité des organisateurs de ce concert "The CANTEEN'S" qui ne s'est pas arrêter sur un genre musical mais à voulu jalonner et diversifier les genres pour ce public d'Ongola constitué des fans du "bituksi et des nouveaux courant musicaux".

"Stanley Enow, Magasco, petit virus, Mimie, Maalhox le vibreur", quoi d'avoir du beau monde ce soir au palais polyvalent des sports de Yaoundé.

On précise que l'artiste NISKA , était en conférence de presse hier au Canteens Lounge pour confirmer sa présence pour ce concert mémorable, de belle surprise. « ça fait déjà 6 ans que j'étais là, beaucoup de son ,sont sortis entre temps, vous devez vous préparer à vibrer demain précise-t-il ».

On rappelle , que les tickets sont encore en vente au restaurant Canteens Lounge sise au quartier dragage, au palais polyvalent des sports de Yaoundé aux tarifs standard : 10 000 FCFA;

Premium : 20 000 FCFA

VIP : 50 000 FCFA

VVIP : 100 000 FCFA.

Il faudra le préciser, selon l'organisateur de ce concert, 6 500 à 7 000 places sont disponibles avec une sécurité de pointe.

Précisions également que l'ouverture des portes est prévue à 16h , le public de Yaoundé pourra vivre en live en temps réel ce concert à l'extérieur du palais polyvalent des sports de Yaoundé grâce à l'installation des écrans Leg.

NISKA au palais des sports de Yaoundé ce 21 décembre au côté de K-Tino ça vaut le coup d'y être.....