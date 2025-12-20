CAMEROUN :: Bafang : une fillette sauvée d’un enlèvement et un ravisseur récidiviste arrêté :: CAMEROON

La ville de Bafang, située dans la région de l'Ouest du Cameroun, a été le théâtre d'une opération de sauvetage spectaculaire menée avec succès par les forces de l'ordre en cette fin d'année 2025. Un individu malintentionné, dont le profil de récidiviste inquiète les populations locales, a été neutralisé alors qu'il retenait captive une jeune enfant. Ce dénouement heureux intervient après plusieurs jours d'angoisse pour la famille de la victime, marquant un point important dans la lutte contre l'insécurité au Cameroun.

L'affaire a débuté par un rapt brutal qui a plongé une famille dans le désarroi le plus total. Le suspect, ayant méticuleusement planifié son forfait, a rapidement formulé une demande de rançon s'élevant à trois millions de francs CFA pour la libération de la fillette. Se croyant à l'abri des regards dans une cachette isolée des environs de Bafang, le ravisseur multipliait les menaces pour contraindre les parents au paiement. C'était sans compter sur l'efficacité des services de renseignement et l'intervention rapide de la Police nationale qui ont su remonter la trace de l'individu grâce à des techniques de localisation avancées.

Lors de l'assaut coordonné par les unités locales, les policiers ont réussi à extraire la fillette saine et sauve de sa captivité, mettant ainsi fin à son calvaire. L'arrestation du suspect a permis de révéler un passé criminel déjà lourd, l'homme n'en étant pas à son premier coup d'essai en matière de banditisme et d'agression. Ce type d'enlèvement d'enfant avec demande de gain financier devient une préoccupation majeure pour les autorités camerounaises, qui appellent désormais à une vigilance accrue des populations et à une collaboration citoyenne renforcée. La justice a été saisie de l'affaire et le suspect devra répondre de ses actes devant les tribunaux compétents, tandis que la petite victime a été remise à sa famille après un examen médical de contrôle.

