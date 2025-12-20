Camer.be
BELGIQUE :: Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et critique l'élection 2025 :: BELGIUM

La ville de Bruxelles a récemment accueilli une conférence mémorielle d'envergure nationale, marquant un tournant dans la réflexion politique de la diaspora camerounaise installée en Belgique. Cet événement solennel, organisé pour saluer la mémoire et l'engagement d'Anicet Ekane, a réuni de nombreuses figures de la résistance et des intellectuels engagés. Parmi les interventions les plus marquantes, celle de l'artiste et activiste Valsero a particulièrement captivé l'auditoire. L'artiste a évoqué avec une vive émotion ses liens personnels avec le défunt, le décrivant comme un ami proche tout en assumant avec franchise l'existence de profonds désaccords idéologiques qui ont parfois jalonné leur parcours respectif dans la lutte pour le changement.

Au cœur de son discours, Valsero a livré une analyse cinglante des structures de gouvernance actuelles, s'attaquant frontalement au concept d'équilibre régional. Selon lui, cette politique prônée par le gouvernement de Yaoundé ne serait qu'un artifice sociopolitique destiné à fragmenter la conscience nationale et à empêcher la véritable construction d'un peuple uni. L'artiste a opéré une distinction conceptuelle majeure entre la notion de population, qu'il perçoit comme une masse passive, et celle de peuple, définie comme une entité consciente et organisée. Dans cette logique, il a affirmé que seul un peuple véritablement constitué possède la force nécessaire pour exiger et obtenir la libération des nombreux prisonniers politiques qui peuplent encore les geôles du pays.

Revenant sur l'actualité brûlante, Valsero a jeté un regard sans concession sur le déroulement de la dernière élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il a qualifié l'éviction de Maurice Kamto de la course électorale d'élimination sauvage, estimant que cet acte de force de la part du pouvoir a surtout servi de révélateur à une certaine forme de lâcheté collective. Pour l'activiste, l'absence de réaction populaire d'envergure face à cette exclusion arbitraire prouve que les citoyens n'ont pas encore franchi le cap nécessaire pour former un peuple souverain. Ce constat amer, partagé devant une diaspora attentive, invite à une remise en question profonde des stratégies de lutte pour l'alternance démocratique au Cameroun.

La conférence s'est achevée sur une note de défi, appelant les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur à transformer leur indignation en une force politique structurée. Le message porté par Valsero à Bruxelles résonne comme un avertissement post-électoral sur la nécessité de bâtir une identité nationale qui dépasse les clivages ethniques et régionaux pour enfin peser sur le destin de la nation.

