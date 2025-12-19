CAMEROUN :: Conseil Régional de l’Ouest: Les élus de l’Udc boycottent la session de plein droit :: CAMEROON

Jules Hilaire Focka Focka a été reconduit à la tête du conseil régional de l’Ouest suite à un vote à 100% des suffrages valablement exprimés. Mais des grincements de dents ont été manifestés par les troupes de l’Union démocratique du Cameroun(Udc). Elles ont quitté la salle avant les élections…

La deuxième mandature du conseil régional de l’Ouest n’a pas commencé dans l’harmonie et la concorde. Les 17 conseillers régionaux délégués du département du Noun sous les couleurs de l’Union démocratique du Cameroun (Udc) ont précipitamment quitté la salle des travaux.

Motif : leur souhait d’intégrer le bureau de cette instance n’a pas été pris en compte au cours des négociations avec le parti majoritaire (50 délégués sur 70), le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), n’a pas été pris en considération. Avant de déserter la salle des travaux du conseil régional réuni en session plénière d’ouverture ce 16 décembre 2025, les élus de l’Udc ont exprimé leur mécontentement en émettant des bruits à l’aide des sifflets. Des coups de sifflets émis pendant plusieurs minutes et dont les bruits n’ont pas empêché la secrétaire général du conseil régional de l’Ouest de poursuivre avec la lecture des noms des 90 conseillers électeurs issus des rangs délégués départementaux et ceux du commandement traditionnel.

Par la suite, les opérations électorales se sont poursuivies. Après la première étape pilotée par le bureau d’âge avec pour secrétaire, Ndoko Tchinda, le chef supérieur du groupement Bapi, connu comme le plus jeune après la désertion d’une élue de l’Udc, Jules Hilaire Focka Focka a été élu comme président du conseil régional de l’Ouest. Les autres postes, allant de la première vice-présidence à la présidence des quatre commissions, ont été occupés par des militants du Rdpc, membres du commandement traditionnel ou délégués départementaux. Il s’agit notamment des postes de vice-président, secrétaire, questeurs et de présidents des Commission des affaires administratives, juridique et du règlement intérieur, Commission de l’éducation, de la sante, de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports, Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat, Commission des finances, des infrastructure, du planification et du développement économique.

Le Mpc et l’Ums sont restés en salle

Les autres partis de l’opposition, notamment le Mouvement populaire pour le changement (Mpc) de Joseph Clovis Nguéssieuk et l’Union des mouvements socialistes (Ums) de Pierre Kwemo sont restés en salle et ont participé aux opérations électorales. Contrairement à Joseph Clovis Nguéssieuk, conseiller régional du Haut-Nkam et président national du Mpc, Germain Fankam, conseiller régional de la même circonscription et mandataire de l’Ums, a pris la parole pour dénoncer ce qu’il considère comme un «ajustement des listes des élus du Rdpc et du Mpc» dans le département du Haut-Nkam. Il a fait savoir à l’assistance que la commission des élections dans ce département n’a pas respecté la loi électorale en matière de repartions des sièges entre les formations politiques en cas de majorité relative. Réagissant à cette préoccupation, Jules Hilaire Focka, a indiqué que cela ne relève pas de sa compétence.

Le conseiller régional Joseph Clovis Nguéssieuk, par ailleurs maire de la commune de Banka et président national du Mouvement populaire pour le changement (Mpc), n’entends pas jouer le rôle de figurant au sein de cette instance. Il compte mettre sa jeunesse et son expérience en matière de développement local au service du conseil régional de la région de l’Ouest « Pour nous, la jeunesse est un catalyseur du développement local car elle apporte une énergie, une créativité et des perspectives nouvelles qui favorisent l'innovation, l'entrepreneuriat, la participation citoyenne et la protection de l'environnement. Pour que la jeunesse puisse jouer pleinement ce rôle, il est essentiel de lui fournir des outils, une formation et des opportunités d'insertion socio-économique, ainsi que de l'impliquer dans les processus de prise de décision. La jeunesse est un catalyseur du développement local car elle apporte une énergie, une créativité et des perspectives nouvelles qui favorisent l'innovation, l'entrepreneuriat, la participation citoyenne et la protection de l'environnement. Pour que la jeunesse puisse jouer pleinement ce rôle, il est essentiel de lui fournir des outils, une formation et des opportunités d'insertion socio-économique, ainsi que de l'impliquer dans les processus de prise de décision », explique Joseph Clovis Nguéssieuk

A la fin des opérations celui-ci a adressé ses remerciements aux conseillers électeurs, monsieur le gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, et à tous les fonctionnaires qui assistent le conseil régional de l’Ouest. Le patron de la région de l’Ouest a réaffirmé sa disponibilité à encadrer cette institution. Car, il pense que le développement local constitue une clé pour l’émergence du Cameroun. Avocat au barreau du Cameroun et conseil régional, délégué de la Menoua, Me Michel Penka, a salué la discipline observée par les lecteurs militants du Rdpc. Il s’est réjoui de l’option de continuité choisie par la hiérarchie du Rdpc qui a maintenu le Dr Jules Hilaire Focka et la majorité des membres de son bureau en poste.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp