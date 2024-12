Vente du Boeing de CAMAIR Co : L'histoire du « Dja », ancien fleuron de l'aviation camerounaise :: CAMEROON

Le gouvernement camerounais vient d'annoncer la mise en vente du Boeing 767-300 de CAMAIR Co, communément appelé "Le Dja", actuellement immobilisé en Éthiopie. Cet appareil, autrefois symbole de la puissance de la compagnie nationale camerounaise sous l'ère Yves Michel FOTSO, illustre parfaitement le déclin d'une entreprise jadis fierté de l'aviation camerounaise.

Acquis pendant la période florissante de CAMAIR Co, "Le Dja" tirait son nom du parc national éponyme, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce Boeing 767-300, avec sa capacité de 240 passagers, représentait l'ambition d'une compagnie désireuse de s'imposer dans le ciel africain. Il desservait principalement les liaisons long-courriers vers l'Europe et l'Asie, contribuant significativement au rayonnement international du Cameroun.

Malheureusement, des difficultés financières et une gestion contestée ont progressivement cloué l'appareil au sol. Son abandon en Éthiopie, où il subit depuis plusieurs années les affres du temps, symbolise la fin d'une époque. Cette décision de vente marque définitivement la volonté du gouvernement de tourner la page d'une gestion controversée de la compagnie nationale.

La mise en vente de cet appareil soulève des questions sur l'avenir de l'aviation civile camerounaise et la stratégie de redressement de CAMAIR Co. Elle rappelle également l'importance d'une gestion transparente et efficace des entreprises publiques pour assurer leur pérennité.