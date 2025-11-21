CENTRAFRIQUE :: Bangui Financial Days 2025 : Plus de 400 participants réunis pour transformer le paysage financier :: CENTRAL AFRICAN

La première édition des Bangui Financial Days s'est clôturée avec succès à Bangui, marquant une étape décisive dans la transformation du secteur financier centrafricain. Organisé sous le thème « Investissement, Innovation, Inclusion : Transformer le potentiel économique et financier de la République centrafricaine », cet événement d'envergure a réuni décideurs politiques, acteurs financiers, investisseurs nationaux, régionaux et internationaux, et partenaires techniques autour d'une vision commune : démocratiser l'accès aux services financiers pour tous les Centrafricains.



Un engagement politique fort

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Ministre des Finances et du Budget, S.E.M Hervé NDOBA a lancé un appel vibrant à l'action : « Nous ne sommes pas réunis pour commenter le présent. Nous sommes ici pour le transformer », soulignant la détermination du Gouvernement à faire de la finance un levier concret de prospérité partagée. Le ministre a également exhorté les investisseurs internationaux : « Osez la Centrafrique ! Venez avec des projets concrets, et vous trouverez un gouvernement prêt à agir vite et bien. »

Le secteur privé mobilisé

De son côté, Monsieur Félix Landry NJOUME, Président de l'Association Professionnelle des Établissements de Crédit de Centrafrique, partenaire principal des Bangui Financial Days, a rappelé l'ampleur du défi : « Nous vivons un moment historique. L'adoption du Plan National de Développement 2024-2028 trace une feuille de route ambitieuse pour transformer notre économie », avant de conclure avec une vision résolument optimiste : « Cette journée marque un tournant : nous pouvons et devons réécrire le narratif de la République centrafricaine. Un narratif où notre pays est reconnu comme un terrain d'innovation et un hub d'opportunités en Afrique centrale. »

Des résultats concrets

Au terme d'une journée intensive de panels, d'ateliers pratiques et de rencontres B2B, les Bangui Financial Days ont permis de : Réunir l'ensemble de l'écosystème financier centrafricain et régional Explorer des solutions concrètes en matière de digitalisation des services financiers Initier des partenariats stratégiques entre institutions financières, fintechs et pouvoirs publics Sensibiliser le grand public aux enjeux de l'éducation financière Présenter des innovations technologiques adaptées au contexte local

Vers une transformation durable

Les discussions ont permis d'identifier des pistes d'action prioritaires, notamment : L'accélération des solutions digitales pour atteindre les populations rurales ; Le développement de produits financiers inclusifs destinés aux jeunes, femmes et PME ; Le renforcement du cadre réglementaire en coordination avec la BEAC et la COBAC ; La promotion d'une finance durable et responsable en RCA et Afrique Centrale.

1. Prix d'honneur pour le développement du secteur financier

● M. Hervé Ghislain KOGBOMA-YOGO, Directeur Général, BGFIBank Centrafrique

● M. Dramane CISSÉ, Directeur Général, Banque Populaire Maroco-Centrafricaine (BPMC)

● M. Félix Landry NJOUMÉ , Président de l’APECCA, Directeur Général, Ecobank Centrafrique

● Mamadou Pethé DIALLO, Directeur Général, BSIC Centrafrique SA

2. Prix de l'Inclusion Financière : Orange Centrafrique

3. Prix de la Femme Leader dans la Finance : Isabelle DESSANDE, Directrice Générale, Sofia Crédit

4. Prix du Dirigeant de l'année : Félix Landry NJOUMÉ, Directeur Général, ECOBANK Centrafrique

5. Prix de l'Innovation Financière : GIMAC (Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale)

6. Grand Prix des Bangui Financial Days : Evariste DIGNITO, Directeur Général, La Semence

