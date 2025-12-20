CAMEROUN :: Tribune libre: Quand militer en ligne devient un acte de résistance :: CAMEROON

Les réseaux sociaux se sont imposés comme des espaces centraux du débat public. Ils façonnent désormais les opinions, orientent les mobilisations et redéfinissent les formes de lengagement citoyen. Pourtant, derrière leur promesse de démocratisation de la parole, ces plateformes sont aussi devenues le théâtre dune recrudescence préoccupante de discours anti-droits et anti-genre, souvent amplifiés par des algorithmes qui privilégient la polarisation et le sensationnalisme.

Ces dernières années, il suffit de quelques clics pour constater la banalisation de propos remettant en cause les droits des femmes, des personnes en situation de handicap ou encore légalité de genre. Sous couvert de liberté d'expression, des narratifs violents et excluants gagnent en visibilité, nourrissant un climat numérique hostile.

Les algorithmes, conçus pour maximiser l'engagement, tendent à favoriser ces contenus clivants, car ils génèrent davantage de réactions, de partages et de commentaires. Ainsi, l'espace numérique, loin dêtre neutre, devient un champ de bataille idéologique où les voix les plus vulnérables sont souvent les premières ciblées.

Dans ce contexte, l'activisme numérique apparaît à la fois comme une nécessité et un défi. Pour les femmes en situation de handicap, déjà confrontées à des discriminations multiples dans lespace physique, lespace numérique peut se transformer en un lieu de violences symboliques, de cyberharcèlement et dinvisibilisation. Mais il peut aussi devenir un puissant levier démancipation, à condition de disposer des outils adéquats.

Cest dans cette perspective que sinscrit le renforcement des capacités en activisme numérique et en résilience dont ont récemment bénéficié des femmes en situation de handicap, activistes émergentes ou plus expérimentées. À travers cette initiative portée par le Mouvement Voices for Inclusion and Equality, les participantes ont été outillées pour comprendre les mécanismes des réseaux sociaux, déconstruire les discours hostiles, protéger leur santé mentale et stratégique­ment occuper lespace numérique. Il ne sagissait pas seulement d'apprendre à publier ou à réagir, mais de transformer lindignation en plaidoyer structuré, et la vulnérabilité en force collective.

Cette dynamique inclusive sest également traduite par la participation dhommes alliés, à linstar d'ETOUNDI André, engagé pour la défense des droits humains des femmes et des filles en situation de handicap.

Sa présence rappelle une évidence trop souvent oubliée : la lutte pour légalité et linclusion ne peut être portée par les seules personnes directement concernées. Elle exige des alliances, une remise en question des privilèges et un engagement actif contre les discours de haine, y compris lorsquils circulent dans nos propres fils dactualité.

En définitive, les réseaux sociaux redéfinissent lengagement en exposant ses paradoxes. Ils amplifient les violences symboliques, mais offrent aussi des opportunités inédites de mobilisation et de solidarité. Face à la montée des propos anti-droits et anti-genre, la réponse ne peut être le silence ou le retrait. Elle passe par la formation, la résilience et l'occupation consciente et stratégique de l'espace numérique. Car aujourdhui, défendre les droits humains, c'est aussi apprendre à résister et à agir là où se fabrique lopinion : en ligne.

Michèle SOJIP est la fondatrice de l'Association Handicapés et Fiers

Située à Yassa - Douala - Cameroun

