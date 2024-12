CAMEROUN :: L’équité procédurale : Garantir la justice au sein de l’administration publique :: CAMEROON

L’équité procédurale, principe fondamental du droit administratif, s’impose comme une garantie de justice naturelle et de protection des droits individuels. Elle assure que les décisions administratives sont prises de manière impartiale et transparente, consolidant ainsi leur légitimité. Des arrêts emblématiques, tels que Nicholson c. Haldimand Norfolk ([1979] 1 RCS 311) et Ridge v. Baldwin ([1964] A.C. 40), ont étendu l’obligation de rendre justice au-delà des fonctions judiciaires. Cet article explore les avantages et défis des règles d’équité procédurale, le rôle des législateurs dans leur évolution et les besoins d’une réforme adaptée aux réalités actuelles.



Un outil pour renforcer la justice et la légitimité

L’équité procédurale vise à offrir un processus juste et impartial, même lorsque les décisions ne relèvent pas des fonctions judiciaires stricto sensu. Selon Dupont et Lesage (1991), l’arrêt Nicholson a constitué un tournant en étendant ces principes aux fonctions quasi judiciaires et administratives (p. 489).

Avantages

Les avantages sont nombreux : renforcement de la légitimité des décisions administratives, augmentation de la confiance publique envers les institutions et réduction des contestations judiciaires. Comme le souligne Garant (1982), « un processus équitable pousse les fonctionnaires à des analyses plus rigoureuses, améliorant ainsi les décisions » (p. 590).

Défis

Cependant, ces règles ne sont pas exemptes de contraintes. Leur application stricte peut prolonger les délais administratifs et exiger des ressources importantes. Garant (1982) note également que la distinction entre équité procédurale et justice naturelle complique la gestion administrative (p. 595).



L’évolution sous l’impulsion des législateurs

Le législateur joue un rôle crucial dans l’adaptation des règles d’équité procédurale. La Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3) codifie des normes claires pour des décisions motivées et transparentes (Dupont & Lesage, 1991, p. 496).

Exemples d’évolutions

Dans certaines situations, les procédures ont été simplifiées, notamment pour les demandes de permis, sans pour autant compromettre les droits fondamentaux (Garant, 1982). En intégrant des outils numériques, les procédures deviennent plus accessibles, réduisant ainsi les incertitudes.

Toutefois, des restrictions excessives peuvent entraîner des contestations judiciaires. L’affaire Wong c. Canada ([2017] CF 152) illustre les risques associés à la limitation du droit d’être entendu.



Une réforme nécessaire ?

Avec l’évolution rapide des technologies numériques, une réforme des règles d’équité procédurale semble opportune. Dupont et Lesage (1991) suggèrent que « une clarification des attentes procédurales permettrait de réduire les malentendus et les litiges » (p. 502).

Perspectives de réforme

Des procédures plus accessibles et centrées sur les besoins des citoyens sont souhaitables. Garant (1982) propose de former les dirigeants pour garantir une application uniforme des principes d’équité (p. 603). De plus, les outils numériques peuvent améliorer l’accès à l’information et simplifier les démarches administratives.

Précautions

Cependant, les réformes doivent équilibrer efficacité et protection des droits. Une standardisation excessive pourrait affaiblir la confiance publique envers les institutions.



Conclusion

L’équité procédurale est un pilier fondamental du droit administratif. Elle assure l’intégrité des décisions et protège les droits individuels, tout en renforçant la légitimité des institutions. Les lois doivent être modernisées pour répondre aux réalités contemporaines sans compromettre l’équilibre entre justice et efficacité administrative. Une administration publique à la hauteur de ces principes inspire la confiance et répond efficacement aux attentes des citoyens.

*Jean Emmanuel ETEGLE MEKA, Dr en littérature et civilisations comparées, Université de Douala.

Doctorant en sémiotique politique à l'Université du Québec à Rimouski,

École Nationale d’Administration Publique du Québec. Profil Gestionnaire