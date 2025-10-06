CAMEROUN :: Campagne éclair : Paul Biya attendu à Maroua pour un meeting crucial :: CAMEROON

La dernière ligne droite de la campagne pour la présidentielle du 12 octobre au Cameroun s’annonce mouvementée. Après un retour récent à Yaoundé suivi d’un silence remarqué, le président Paul Biya, candidat à un huitième mandat, préparerait enfin une apparition publique. Selon plusieurs sources, le chef de l’État est attendu ce mardi 7 octobre dans la ville de Maroua, dans la région de l’Extrême-Nord, pour un meeting de campagne . Cette visite, si elle est confirmée, interviendrait à peine cinq jours avant le scrutin et contraste avec la stratégie de terrain déjà bien engagée par ses principaux adversaires.

Cette annonce survient dans un contexte particulier. Alors que les onze autres candidats, tels qu’Issa Tchiroma Bakary et Cabral Libii, sillonnent le pays pour convaincre les électeurs, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) a jusqu’ici mené campagne en l'absence physique de son candidat . Les militants du parti au pouvoir dans la région se mobilisent donc pour organiser un accueil sans précédent, espérant que ce déplacement marquera un tournant dans une campagne qui s’annonce serrée .

La logistique de ce déplacement fait également parler d’elle. Des informations exclusives indiquent qu’un chef d’État d’un pays voisin aurait prêté son avion au président Biya pour lui permettre de se rendre sur place . Cet élément ajoute une dimension internationale inattendue à cette campagne électorale et soulève des questions sur les moyens déployés. Cette possible apparition, qualifiée de campagne éclair par certains observateurs, est perçue comme une réponse aux critiques sur l’absence du candidat sortant . Elle vise sans doute à galvaniser les troupes du RDPC et à démontrer une vitalité à l’aube d’un scrutin décisif pour l’avenir du pays.

